Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 ottobre 2020 su Canale 5, il sabato a partire dalle ore 14:45 con un episodio e mezzo e la domenica alle ore 16:20 con un solo episodio.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'arrivo della madre di Can ed Emre, Huma, al successo che Sanem riscuoterà con la campagna pubblicitaria della Redmore e alla festa organizzata da Deren a casa di Can.

Sanem incontra Fabbri

Le anticipazioni di DayDreamer ci segnalano che Sanem deciderà di uscire di nascosto per incontrare Fabbri per consegnargli il nuovo profumo e firmare il contratto.

Al termine dell'incontro, la giovane saluterà il collega invitandolo a stare lontano da lei. Nel frattempo, Can sarà al settimo cielo per la nuova campagna pubblicitaria che deve preparare la sua agenzia. Euforico e carico, il giovane convocherà in sala riunioni tutti i dipendenti del settore creativo per sentire le idee elaborate dalla sua squadra.

Muzaffer si offrirà di consolare Sanem nonostante Aysun non sia per niente d'accordo. Più tardi, Sanem deciderà di trascorrere un po' di tempo al mare in compagnia solamente di Can. Sarà proprio in quell'occasione che il Divit confiderà alla donna che ama alcuni tristi episodi della sua infanzia. Nel frattempo, una misteriosa donna giungerà nel quartiere con l'intenzione di investire molti soldi per bonificare l'intera area.

Tutti rimarranno molto colpiti dalla nuova arrivata a parte Sanem che finirà per discutere immediatamente con lei.

Huma si presenta a casa di Can

Sanem presenterà un valido progetto per la Redmore, riscuotendo un enorme successo che desterà l'entusiasmo di Mackinnon. In agenzia, tutti si congratuleranno con lei perfino Deren che deciderà di organizzare un party a casa di Can per festeggiare l'evento.

La festa andrà avanti senza problemi fino a quando non si presenterà alle celebrazioni Huma, la madre di Can ed Emre. Sarà proprio in quell'occasione che Sanem si renderà conto che la donna con cui lei ha litigato pochi giorni prima nel suo quartiere altri non è che la sua futura suocera.

Dopo il suo arrivo alla festa, Huma fingerà di scambiare Sanem per una domestica, facendola arrabbiare.

Nel frattempo, Can si renderà conto dell'arrivo della madre e chiederà alla sua fidanzata di lasciare la festa fin quando Huma non se ne sarà andata. Il giovane, infatti, è ancora arrabbiato con la madre perché la crede colpevole di averlo abbandonato quando era ancora un bambino. Huma si troverà benissimo con Ceyda, tanto da prometterle di farla fidanzare con suo figlio, Can. Non contenta, la donna si recherà in agenzia e sfrutterà tutto il suo potere di azionista per umiliare Leyla e Sanem, facendo infuriare.