Un discutibile Gossip ha avvolto i protagonisti di Daydreamer - Le ali del sogno, Demet Ozdemir e Birand Tunca, gli attori che interpretano Sanem Aydin e Emre Divit in una delle serie Tv più amate del palinsesto Mediaset. Infatti, sul profilo Instagram della Ozdemir è spuntata una tenera foto con Birand Tunca, accompagnata da una frase romantica che farebbe pensare ad un flirt tra i due.

Daydreamer, la dedica sui social

La soap opera sta tenendo col fiato sospeso i fan che auspicano in un lieto fine per la storia d'amore tra l'aspirante scrittrice Sanem Aydin e il bel fotografo Can Divit. Sul set, tra Can Yaman e Demet Ozdemir è nata un'intesa così tangibile che i telespettatori sono arrivati a pensare che i due avessero una relazione anche nella vita privata.

Questo ipotetico flirt è stato smentito varie volte da entrambi che hanno sostenuto di essere solo buoni amici, ma mai fidanzati. I fan della coppia, ovviamente, sono rimasti delusi, ma Can Divit e Demet Ozdemir si sono per il momento professati single. Di recente, l'attrice che interpreta Sanem ha registrato un'intervista con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo (andata in onda il 17 ottobre), confermando la situazione e aggiungendo: "Ma Can è una persona a cui io tengo molto". Però, dando un'occhiata al profilo Instagram della bella attrice, saltano agli occhi degli innegabili indizi sul rapporto che si è creato sul set tra Demet Ozdemir e Birand Tunca.

La foto che immortala Ozmedir e Tunca insieme

Anche se in Daydreamer Sanem e Emre sono gli antagonisti per eccezione, pare che i due abbiano un ottimo rapporto nella vita privata, supportandosi a vicenda sui social. Birand Tunca mette spesso dei like sul profilo della collega e la Ozdemir segue volentieri le foto postate da lui.

È una cosa reciproca, insomma. E come se non bastasse, tra le foto che l'attore ha pubblicato su Instagram c'è uno scatto che lo ritrae insieme alla ragazza con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte, accompagnato da una parola: "Vedrai", in turco "Gör". E per di più, Ali Yagci alias Osman ha commentato la foto con una dedica molto singolare, che ha lasciato tutti senza parole: "Dove mi guardi, quando, e dove sembri pazzo nella mia testa".

Sembra che i tre attori siano davvero complici sul set ed appaiano molte volte insieme nelle foto. Ma quella frase di Yagci in particolare, ha dato molto da pensare, sollevando il dubbio che Tunca e Ozdemir abbiano avuto segretamente una relazione. E non sarebbe la prima volta che dei nemici in una soap si trasformano in teneri amanti nella sfera personale.