La serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno continua a regalare tanti colpi di scena ai fan italiani. Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) faranno un passo indietro, dopo aver visto i loro genitori arrabbiati per non essere stati informati delle nozze di Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler).

Nello specifico il primogenito di Aziz e l’aspirante scrittrice non avranno altra scelta oltre a quella di posticipare il loro matrimonio, per non deludere nuovamente i propri cari.

DayDreamer, trame turche: Emre e Leyla decidono di convolare a nozze all’insaputa dei propri genitori

Nelle prossime puntate dello sceneggiato, Osman dopo la rottura con Leyla deciderà di lasciare Istanbul per aver accettato di far parte di una serie televisiva. A questo punto quest’ultima verrà corteggiata dal suo ex fidanzato Emre, che farà di tutto per farle capire di non averla mai dimenticata. Il secondogenito di Aziz farà recapitare diversi mazzi di fiori alla sua ex segretaria, nonostante sua madre Huma (Ipek Tenolcay) continuerà a non vederla di buon occhio.

Il fratello di Can dimostrerà di avere delle intenzioni serie con Leyla, nell’istante in cui le farà una proposta di matrimonio.

Quest’ultima per dare una risposta al proprio amato si prenderà del tempo per riflettere, dopodiché si dirà disposta a sposarlo ma in segreto. In particolare la sorella di Sanem non vorrà che Huma e i suoi genitori Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) siano presenti il giorno più importante della sua vita.

I due futuri sposi però metteranno al corrente della loro intenzione soltanto Can e Sanem, chiedendogli di essere i loro testimoni di nozze.

Huma e Mevkibe finiscono in ospedale, Sanem e Can rinunciano a sposarsi in segreto

Fortunatamente Emre e Leyla diventeranno marito e moglie, ma i festeggiamenti saranno interrotti dall’arrivo improvviso di Huma e Mevkibe che a causa di CeyCey si recheranno al comune.

Purtroppo l’ex moglie di Aziz e la signora Aydin, oltre a litigare, avranno addirittura un mancamento, quando apprenderanno che i loro figli si sono sposati. Sia Huma che Mevkibe verranno dimesse dall’ospedale, dopo essere state visitate dai medici. Anche Nihat non reagirà per niente bene, quando verrà a conoscenza che la sua secondogenita ha fatto un gesto importante senza coinvolgerlo.

Mentre Emre e Leyla per aver deluso i rispettivi genitori non potranno trascorrere insieme la prima notte di nozze, Sanem e Can si vedranno costretti a rimandare la loro cerimonia nuziale. Il fotografo e l’aspirante scrittrice, dopo essersi confrontati, sceglieranno di coronare il loro sogno d’amore in seguito, per non peggiorare la situazione.