Continua a essere avvincente la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, che occupa il piccolo schermo italiano il sabato e la domenica pomeriggio. Nel corso dei prossimi episodi Yigit dopo aver accettato l’aiuto di Huma Divit per far cadere tra le sue braccia Sanem Aydin (Demet Özdemir) rischierà di essere smascherato dalla fanciulla.

La sorella di Leyla sarà in procinto di scoprire che il suo nuovo datore di lavoro nutre un interesse sentimentale per lei, dopo aver messo le mani su una lettera d’amore scritta dall'uomo.

DayDreamer, trame turche: Yigit propone a Sanem di scrivere per la sua casa editrice

Le anticipazioni delle puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Sanem e Can oltre a guardarsi le spalle da Huma dovranno stare attenti anche a Yigit. Quest’ultimo entrerà in scena investendo con la propria auto l’aspirante scrittrice, ma le presterà subito soccorso portandola in ospedale. Can dopo aver fatto la conoscenza del misterioso uomo si mostrerà subito geloso della sorella di Leyla, pur non avendole ancora perdonato il fatto di aver dato il suo profumo a Enzo Fabbri.

Successivamente Yigit non farà fatica a capire che Can è stato fidanzato con sua sorella Polen quando lui viveva in America.

A questo punto il new entry si avvicinerà sempre di più a Sanem e dopo aver appreso che sogna di diventare una scrittrice, le proporrà di lavorare per la sua casa editrice che aprirà a breve a Istanbul.

Il fratello di Polen mente a Sanem, Can non riesce a convincere la propria amata a tornare alla Fikri Harika

Yigit non appena la sua nuova dipendente si riconcilierà con Can riceverà una richiesta inaspettata da parte di Huma. In particolare quest’ultima quando si renderà conto che l’editore è interessato a Sanem, si dirà disposta ad aiutarlo a conquistare la fanciulla.

In un primo momento il fratello di Polen sembrerà non fidarsi della signora Divit, dopodiché scriverà delle lettere d’amore per la secondogenita degli Aydin che non avrà il coraggio di consegnare.

Dopo una giornata di lavoro Yigit ordinerà a Sanem di spedire un contratto ad un nuovo cliente: quest’ultima non appena metterà piede nell'ufficio del proprio capo troverà nella scrivania un messaggio romantico scritto dallo stesso. Quando Sanem esigerà di sapere se spera di avere una possibilità con lei, l’editore si giustificherà facendole intendere che il suo cuore batte per Deren. Sanem crederà al proprio datore di lavoro e non sospettando affatto delle sue reali intenzioni, si rifiuterà per l’ennesima volta di rimettere piede alla Fikri Harika.