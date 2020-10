Torna l'appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno in onda sabato 17 ottobre dalle ore 14:45 su Canale 5. La trama dei nuovi episodi racconta che Can (Can Yaman) sarà all'oscuro del fatto che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) ha accettato di cedere la formula del suo profumo a Enzo Fabbri in cambio della sua liberazione. Aylin, invece, diventerà socia della Fikri Harika grazie al piano dell'imprenditore francese.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 17 ottobre: Sanem ha ceduto il suo profumo a Enzo

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà trasmessa sabato 17 ottobre sui teleschermi italiani annunciano importanti colpi di scena.

In dettaglio, Can verrà incarcerato dopo aver preso a pugni Fabbri. A questo punto, tutti i dipendenti della Fikri Harika, tra cui Sanem ed Emre (Birand Tunca), cercheranno un modo per far scagionare il maggiore dei Divit. Alla fine, la sorella di Leyla troverà una soluzione per aiutare il suo fidanzato, pagando un prezzo molto alto.

Nel frattempo, in carcere, il fotografo incontrerà il suo avvocato difensore che lo rassicurerà che sarà presto scarcerato, visto che pare che Aylin abbia convinto Fabbri a ritirare la denuncia.

In realtà i telespettatori avranno modo di scoprire che Sanem è stata coinvolta nella spiacevole faccenda, in quanto ha ceduto il suo profumo a Fabbri in cambio del ritiro della denuncia e delle azioni della Fikri Harika.

Aylin diventa socia della Fikri Harika grazie a Fabbri

Nel corso della puntata del 17 ottobre di DayDreamer - Le ali del sogno, l'imprenditore italo-francese si rivelerà un imbroglione dopo aver stretto un accordo con Sanem. Difatti, Fabbri farà sapere ad Aylin che cederà le sue azioni a lei, così per l'agenzia pubblicitaria si prospetteranno tempi molto duri.

In questo modo, la darklady potrà mandare l'agenzia pubblicitaria in bancarotta dopo essere diventata socia grazie al piano di Enzo.

In seguito, Yuksel bacerà Emre approfittando di un suo momento di distrazione. Il bacio sarà visto da Leyla, che profondamente delusa, organizzerà un incontro con Osman.

La maggiore delle sorelle Aydin, infatti, crederà che il contabile sia tornato insieme all'ex fidanzata.

Infine continueranno i dissapori tra Nihat e Mevkibe. Il matrimonio dei genitori di Sanem sembrerà avviarsi verso la rottura.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, Can si è messo nei guai dopo essere andato in ufficio per un chiarimento con Fabbri. In questa occasione, il fotografo ha chiesto a quest'ultimo di cedergli le quote della società. Ma l'imprenditore francese si è rifiutato, mandando il fidanzato di Sanem su tutte le furie.