Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda domenica 18 ottobre alle ore 16:20 su Canale 5, Can tornerà in agenzia. Leyla, dal suo canto, deciderà di uscire con Osman e questo provocherà la gelosia di Emre.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda durante il weekend su Canale 5 e racconta la storia di Can e Sanem, due giovani provenienti da mondi differenti e innamorati perdutamente l'uno dell'altro.

DayDreamer, anticipazioni 18 ottobre: Can torna in agenzia e trova Aylin

Nelle scorse puntate, Can è stato arrestato a causa di un piano alle sue spalle architettato da Fabbri e Aylin.

Sanem, dal suo canto, deciderà di fare un accordo segreto con Enzo in modo da salvare il fotografo. Can uscirà dal carcere e tornerà in agenzia. Una volta tornato in azienda, il maggiore dei Divit si renderà conto della verità: Fabbri cederà le sue quote ad Aylin, la quale inizierà a lavorare alla Fikri Harika. La presenza della ex fidanzata di Emre creerà non pochi problemi ai dipendenti, in particolare a Leyla. Intanto, Muzzaffer continuerà ad immaginare un futuro con Sanem e le comprerà dei fiori quando saprà dell'arresto di Can. Dal suo canto, il fotografo riceverà una visita da Ceyda e da Mckennon, il quale sarà preoccupato per la presenza di Fabbri nella Fikri Harika. Can rassicurerà il suo cliente a riguardo dicendogli che Enzo è ormai fuori dall'agenzia.

Aylin tornerà in azienda con il solo scopo di mandarla in bancarotta. Sanem si recherà da Fabbri prima del lavoro per dargli la formula segreta della sua famosa fragranza che tanto la lega a Can.

Spoiler 18 ottobre, DayDreamer: Leyla decide di dare una possibilità ad Osman, Emre geloso

Nelle scorse puntate, Emre ha dovuto chiudere la storia d'amore con Leyla a causa di Aylin.

La giovane, infatti, gli aveva comunicato che avrebbe detto alla sorella di Sanem del suo coinvolgimento in alcuni loschi piani, se lui non l'avesse allontanata. Leyla, all'oscuro del vero motivo per cui la storia con Emre si è chiusa, non è ancora riuscita ad accettare la separazione. La giovane, durante la permanenza di Aylin nell'agenzia, vedrà la donna in atteggiamenti equivoci con il suo ex fidanzato e questo la porterà a prendere totalmente le distanze da lui.

A quel punto, Leyla si deciderà a dare una possibilità a Osman, suo amico di infanzia che da sempre è innamorato di lei, e uscirà con lui. Questo provocherà una forte gelosia in Emre, il quale proverà a riavvicinarsi a Leyla ma non otterrà nessun risultato. Intanto, Mevkibe e Nihat continueranno a litigare a causa del segreto tenuto dalla donna sul fidanzamento tra Can e Sanem.