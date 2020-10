Interessanti novità accadranno nelle vicende di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv di grande successo delle reti Mediaset. La trama della puntata del 4 ottobre racconta che Osman prenderà le difese di Leyla Aydin durante un vivace scontro con Emre Divit.

DayDreamer, puntata 4 ottobre: Leyla non vuole tornare a lavorare alla Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la puntata che sarà in onda domenica 4 ottobre dopo l'appuntamento con Una vita raccontano importanti novità. In dettaglio, Emre e Leyla saranno protagonisti della narrazione. Difatti, il contabile cercherà di riprendersi la segretaria dopo essere stato costretto a lasciarla a causa del ricatto di Aylin.

La maggiore delle Aydin sarà talmente distrutta da rifiutarsi di recarsi in ufficio. Per questo motivo, il minore dei Divit deciderà di recarsi nel quartiere per avere un confronto con lei.

Durante l'incontro, Emre non avrà il coraggio di rivelare apertamente i suoi sentimenti. Il fratello di Can, infatti, dirà a Leyla di tornare alla Fikri Harika in quanto tutti sentono la mancanza della sua figura professionale. Parole che alimenteranno una violenta discussione tra i due, che sarà sedata dall'intervento provvidenziale di Osman.

Osman si scaglia contro Emre per difendere la maggiore delle Aydin

Nel corso della puntata del 4 ottobre della Serie TV con Demet Ozdemir, Osman si scaglierà come una furia contro il contabile per difendere la maggiore delle Aydin.

Intanto Sanem troverà una chiave, legata al suo passato a cui è molto affezionata. L'aspirante scrittrice, a questo punto, darà l'oggetto a Can, che la porterà nella casa abbandonata nel bosco. Qui la minore delle Aydin recupererà un cofanetto, che aveva nascosto tanti anni prima in un piccolo anfratto di un camino.

Al suo interno, la donna troverà la lettera che aveva scritto durante l'adolescenza quando fantasticava sul suo ideale di fidanzato. Parole che emozioneranno tantissimo il fotografo.

Can e Sanem si giurano amore eterno

Successivamente Can e Sanem approfitteranno di questo clima romantico per giurarsi amore eterno.

Nel frattempo, Leyla tornerà alla Fikri Harika non per lavorare ma per prendere un periodo di ferie e quindi partire per una breve vacanza.

Intanto il gruppo creativo della Fikri Harika si riunirà per parlare della nuova campagna pubblicitaria. Qui le idee di Ceycey non sembreranno colpire i capi mentre la proposta della minore delle Aydin piacerà addirittura a Deren. In questa occasione, l'aspirante scrittrice dimostrerà di essere un punto di riferimento per l'azienda del fidanzato. Per questo motivo, Can deciderà di portare la sorella di Leyla ad un incontro di lavoro con Ceyda e McKinnon.

Un duro colpo per Ceyda, che invece aveva sperato di far colpo sul maggiore dei Divit.