Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can e Sanem si vestiranno da sposi e poseranno per un servizio fotografico. Nihat e Mevkibe, vedendola vestita da sposa, penseranno che Sanem si sia sposata di nascosto. Intanto la giovane Aydin avrà dei dubbi sul matrimonio con Divit, a causa delle loro differenze caratteriali.

Sanem non è convinta del matrimonio con Can

Secondo le anticipazioni Leyla ed Emre si sposeranno velocemente e di nascosto da tutti. I due annunceranno le loro nozze solo a Can e Sanem, i quali faranno poi da testimoni. Per evitare che anche il figlio maggiore si sposi, Huma farà di tutto per rendere pesante la vita matrimoniale tra Emre e Leyla.

La donna, infatti, avrà come obiettivo quello di essere una pessima suocera in modo da spaventare Sanem.

La giovane Aydin, però, avrà dei dubbi sul matrimonio con Can, proprio a causa delle loro diversità. Quando Sanem e il fotografo andranno alla ricerca di una casa per Emre e Leyla si troveranno in disaccordo su molti particolari e questo provocherà dei ripensamenti nella ragazza. Can, ad esempio, sosterrà che non sarà necessario mettere su famiglia appena sposati, forse sarebbe meglio godersi un po' la vita di coppia. Questo ragionamento non troverà il consenso di Sanem, la quale si è sempre immaginata di avere fin da subito dei figli con il suo amato.

Can e Sanem si vestiranno da sposi per un servizio fotografico

Altro motivo che porterà la giovane Aydin ad avere dubbi sul loro matrimonio sarà una conversazione che ascolterà tra Deren e Huma. La madre di Can sosterrà in questo discorso che il fratello di Emre è uno spirito libero e non è sicura che sarà in grado d'impegnarsi seriamente con una donna.

Nel mentre Can continuerà a litigare con Sanem in merito alla permanenza della fidanzata nell'azienda di Yigit. Can vorrebbe a tutti i costi che la sua amata abbandoni quel posto, in quanto non nutre grande simpatia per il suo datore di lavoro, ma Sanem non darà ascolto al suo fidanzato.

A causa di una richiesta da parte di un cliente della Fikri Harika, Can e Sanem poseranno per un servizio fotografico vestiti da sposi.

CeyCey scatterà delle foto che invierà poi ad Ayhan, ma queste verranno viste anche da Nihat e Mevkibe. I genitori di Sanem fraintenderanno la situazione e penseranno che, esattamente come ha fatto Leyla, la minore delle Aydin si sia sposata di nascosto con Can. L'equivoco verrà chiarito, ma le discussioni e i dubbi tra il fotografo e Sanem non si fermeranno.