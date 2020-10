Nelle prossime puntate di DayDreamer i sentimenti che Yigit prova per Sanem potrebbero venire a galla. Una lettera d'amore scritta dal ragazzo per la giovane Aydin, trovata proprio da quest'ultima, potrebbe essere eloquente, ma in realtà Yigit riuscirà a "depistare" Sanem, facendole credere che i suoi sentimenti sono indirizzati verso un'altra ragazza.

Yigit fa credere a Sanem che è innamorato di Deren

Yigit non rimarrà impassibile davanti al fascino di Sanem e i suoi sentimenti non si affievoliranno nonostante Can abbia chiesto in moglie la ragazza. Il fratello di Polen vorrebbe dichiararle i suoi sentimenti vis-à-vis ma non ce la farà, così deciderà di scriverle una lettera, ma non avrà il coraggio di consegnargliela, per questo la riporrà in un cassetto del suo ufficio.

La lettera romantica di Yigit, però, non rimarrà segreta a lungo. Infatti Sanem rovisterà nel suo ufficio alla ricerca di un contratto e aprendo un cassetto troverà la lettera che non avrà un esplicito destinatario, ma quando la giovane Aydin la leggerà penserà che il suo Can potrebbe aver ragione: Yigit potrebbe essere innamorato di lei.

Proprio in quell'istante Yigit giungerà nel suo ufficio e troverà Sanem con la lettera tra le mani. Lui cercherà una scusa per giustificarsi, per questo le dirà che la lettera in realtà è destinata a Deren. La notizia farà tirare un sospiro di sollievo a Sanem, in quanto per lei sarebbe stato un problema se Yigit fosse stato innamorato di lei.

Sanem vuole fare da 'cupido' tra Yigit e Deren

La giovane Aydin sarà più entusiasmata del dovuto, al punto che rivolgerà al povero, e anche un po' infastidito, Yigit mille domande sulla questione. Anzi, Sanem insisterà anche per fare "da cupido" tra lui e Deren. Lui, ovviamente, rifiuterà.

La loro conversazione verrà interrotta da un geloso Can, che verrà subito informato da Sanem sui sentimenti che Yigit prova per Deren.

La giovane Aydin, però, non si fermerà davanti alla richiesta di Yigit di non aiutarlo per conquistare Deren e per questo motivo, insieme a Can, organizzerà un incontro tra i membri della Fikri Harika e quelli della casa editrice del fratello di Polen, così quest'ultimo avrà l'occasione di stare insieme a Deren.

Can in un primo momento non sarà contento, ma alla fine asseconderà il volere della sua futura moglie.

Sarà una riunione che insospettirà subito Yigit, in quanto capirà che tutto è stato organizzato da Sanem con il solo scopo di farlo stare accanto a Deren. Farà di tutto per farli rimanere da soli, facendogli assegnare da Can un lavoro, ma Yigit declinerà l'invito rinviandolo al giorno seguente. Le intenzioni di Sanem di fare da cupido si fermeranno qui?