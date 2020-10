Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia rivelano agli appassionati della soap con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir dei particolari davvero succulenti. Il matrimonio segreto di Emre e Leyla metterà in moto una serie di eventi che si ripercuoteranno su Can e Sanem. I due giovani non solo rimanderanno le loro nozze, ma inizieranno a litigare a causa di Huma che diventerà una suocera dispotica per Leyla, con la speranza di scoraggiare Sanem dal compiere lo stesso passo della sorella.

I piani di Huma contro Can e Sanem

Sono sempre più appassionanti le anticipazioni turche di DayDreamer: Huma, dopo aver scoperto il matrimonio segreto che ha visto protagonisti Leyla ed Emre non si rassegnerà facilmente.

La donna, infatti, arriverà a chiedere a suo figlio minore di annullare le recenti nozze con la maggiore delle sorelle Aydin. Oltre a scontrarsi con Can che chiederà alla madre di non intromettersi e farsi da parte, Huma avrà un altro duro colpo. Emre, infatti, ribadirà la sua intenzione di stare con Leyla.

Se Nihat e Mevkibe accetteranno alla fine l'unione della figlia con il Divit, soprattutto dopo che il papà di Leyla si confronterà con il genero, lo stesso non sarà per Huma. La donna, infatti, visto che avrà ben poco da fare per separare i due novelli sposi, concentrerà le sue attenzioni su Can e Sanem. La prima mossa di Huma sarà quella di coinvolgere Yigit, fratello di Polen, nei suoi perfidi piani.

La mamma dei Divit chiederà all'editore di seguire le sue istruzioni per poter allontanare i due fidanzati confidando nei sentimenti che Yigit prova nei riguardi di Sanem. Ma questa non sarà l'unica decisione che la calcolatrice madre dei Divit prenderà contro le sorelle Aydin.

Leyla va a vivere sotto lo stesso tetto di Huma

.Huma, infatti, per scoraggiare Sanem dallo diventare anche lei sua nuora, inviterà Leyla a trasferirsi a villa Divit per stare accanto al marito. Spinta dai genitori, Leyla accetterà ma da subito la mamma di Emre non mancherà di essere invadente e pressante nei riguardi della maggiore delle Aydin.

Huma sarà fin troppo presente nella vita della coppia e tale atteggiamento sarà palese a tutti da subito.

Notando tale comportamento, Can e Sanem si metteranno alla ricerca di un nuovo nido d'amore per i due sposini, visto che Huma chiederà a Yigit di dare molto lavoro da svolgere a Leyla affinché non possa dedicarsi alla ricerca di una dimora per lei e per il marito. Ma già durante i sopralluoghi della casa, i due fidanzati litigheranno tra di loro, rendendo di fatto i piani di Huma ancor più semplici da essere portati a compimento. Ben presto tra Can e Sanem i problemi saranno sempre più pressanti.