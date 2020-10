Debutta questa settimana su Rai 1 la tanto attesa Serie TV di genere medical/drammatico "Doc - Nelle tue mani", interpretata fra gli altri da Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e Sara Lazzaro. Il 15 ottobre, infatti, è andata in onda in anteprima assoluta su Rai 1 la quinta puntata della prima stagione della serie in cui sono stati trasmessi gli episodi 9 e 10 dal titolo "In salute e in malattia" e "Quello che siamo". Nel primo, Andrea si concentrerà sui sentimenti che ancora prova per Agnese, mentre nel secondo gli specializzandi cambieranno opinione sul conto di Lorenzo.

Per tutti quelli che non hanno potuto seguire la quinta puntata in televisione, è già visibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online e in tv le repliche di Doc

Nel dettaglio, si informa che la replica della nuova puntata di Doc, andata in onda il 15 ottobre, è già reperibile su RaiPlay, il sito on demand della televisione dello Stato in cui vengono caricate giornalmente tutte le repliche delle serie tv e delle soap opera trasmesse su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. La piattaforma appena citata è totalmente gratuita anche se la visione dei video è riservata soltanto agli utenti che effettuano la registrazione al sito e scaricano un'applicazione da installare sui propri dispositivi.

La replica televisiva degli episodi 9 e 10 verrà trasmessa anche in tv su Rai Premium il 21 ottobre in seconda serata a partire dalle ore 23:50.

La trama della quinta puntata

La trama dell'episodio 9 ci indica che dopo essersi riavvicinato ad Agnese Tiberi, Andrea Fanti si convince di essere finalmente riuscito a far breccia nel cuore della sua ex moglie. Il medico, infatti, è convinto di riuscire a riconquistare l'ex moglie nonostante siano stati separati per più di 10 anni e lei si sia rifatta una vita con un altro uomo.

Spinto dalle emozioni che sta provando, Andrea propone in ospedale di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente che versa in condizioni veramente critiche. Nel frattempo, Gabriel destabilizza l'equilibrio che si è venuto a creare fra gli specializzandi, facendo loro una proposta del tutto inaspettata.

È proprio in quell'occasione però che Gabriel farà conoscere ai suoi colleghi una parte del suo triste passato.

La trama del decimo episodio ci indica che un paziente svela involontariamente un segreto appartenente alla vita privata di Lorenzo, spingendo tutti i suoi colleghi a modificare l'opinione che avevano su di lui. Nel frattempo, Gabriel ed Elisa concentrano tutte le loro attenzioni su un paziente molto anziano che non ricorda nulla del suo passato ma che continua a ripetere sempre la stessa parola.