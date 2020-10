Elisabetta Gregoraci avrebbe un fidanzato segreto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. È questa l'ultima indiscrezione di gossip che circola sul web e sui social e che riguarda la celebre showgirl, ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore. Nelle ultime ore si è parlato di una serie di 'segnali' strani che la Gregoraci farebbe all'interno della casa quando si parla del suo presunto flirt con l'ex velino Pierpaolo Pretelli, i quali potrebbero essere dei messaggi in codice per una persona che sta fuori. Intanto proprio quest'oggi è passato un nuovo aereo per la showgirl inviato dal presunto fidanzato che potrebbe essere un noto pilota automobilistico.

Mistero al Grande Fratello Vip sul fidanzato della Gregoraci

Nel dettaglio, come è stato notato dall'influencer Il Menestrelloh in una video-compilation che ha pubblicato in queste ore sui social, quando la showgirl viene interpellata per parlare del suo avvicinamento nella casa con Pierpaolo, Gregoraci si è data dei colpi al cuore, quasi come se fosse un messaggio in codice per una persona fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Questo pomeriggio, poi, il cielo della casa più spiata d'Italia è stato sorvolato da un nuovo aereo che portava un messaggio in codice per la showgirl calabrese. La scritta, infatti, recitava: "Roma mi manchi tanto. Rio però". Un messaggio decisamente criptico e la stessa Gregoraci ha ammesso al cospetto degli altri concorrenti che era lei la destinataria.

A quel punto Guenda Goria ha fatto notare che la parola Roma, in realtà, letta al contrario è 'Amore' mentre Rio potrebbe essere proprio il soprannome del fidanzato misterioso della showgirl, che tuttavia non si è sbilanciata più di tanto. Eppure non mancano le indiscrezioni e i rumor su colui che potrebbe essere la 'nuova fiamma' dell'ex lady Briatore.

Stefano Coletti il possibile fidanzato segreto di Elisabetta Gregoraci

Sembrerebbe in pole position il nome del pilota automobilistico Stefano Coletti, classe 1989. La stessa Elisabetta qualche tempo fa all'interno della casa del Grande Fratello aveva ammesso di conoscere un pilota di auto da corsa a Monaco, precisando di aver instaurato con lui un rapporto che andava al di là della semplice amicizia.

Ecco allora che subito ha preso quota la possibilità che possa essere proprio il giovane Coletti il fidanzato segreto della showgirl. Un altro nome che è stato fatto in questi giorni, invece, è quello del cantante Piero Barone, noto per essere uno dei componenti del trio de Il Volo. Durante una recente diretta di 'Casa Chi', il giornalista Gabriele Parpiglia aveva confermato che tra la Gregoraci e Barone vi era un rapporto, precisando che questo non significava che stessero assieme.