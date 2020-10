Prosegue l'appuntamento con l'Europa League 2020 e quest'oggi, giovedì 29 ottobre, sono in programma i match validi per la seconda giornata. Scenderanno così in campo Roma, Milan e Napoli pronte ad affrontare le loro rispettive avversarie. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali a pagamento di Sky e saranno visibili anche in streaming per gli abbonati. Unica eccezione sarà il match del Napoli che questa sera, 29 ottobre, verrà trasmesso in diretta televisiva anche in chiaro sul canale free Tv8.

Milan-Sparta Praga, visibile in diretta tv e in streaming su Sky

Nel dettaglio, stando alla programmazione di Europa League del 29 ottobre, il Milan affronterà lo Sparta Praga a partire dalle ore 18:55.

Dopo la vittoria ottenuta nel match della prima giornata, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro per portarsi a casa un nuovo risultato positivo.

L'incontro del Milan sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252 ma sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming online da tablet oppure da cellulare attraverso l'applicazione free Sky Go. In questo modo potrete seguire la partita in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa oppure al televisore.

Roma-CSKA Sofia di Europa League, visibile in diretta tv e streaming solo su Sky

Anche il match della Roma, che affronterà gli avversari del CSKA Sofia, sarà visibile in diretta solo sui canali a pagamento della pay tv satellitare di Sky e gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming live con l'applicazione Sky Go.

Per chi non fosse abbonato a Sky, bisognerà attendere lo speciale Europa League che questa sera, a partire dalle 00:30, sarà trasmesso in chiaro su Tv8. Durante il programma verranno mostrate le sintesi di tutte le partite che si sono disputate nel corso della giornata, comprese quelle di Milan e Roma.

Il match del Napoli di stasera visibile in diretta in chiaro su Tv8

Situazione diversa, invece, per il Napoli che questa sera alle 21 affronterà la Real Sociedad: match in programma sempre a partire dalle 21. L'incontro degli azzurri, infatti, sarà visibile in diretta in chiaro anche dagli spettatori che non sono abbonati alla pay tv satellitare.

La messa in onda del match del Napoli di Europa League, infatti, è prevista anche sul canale free Tv8. La partita degli azzurri potrebbe riuscire a garantire un ottimo ascolto alla rete Tv8, proprio come è successo la scorsa settimana con i rossoneri. Il march del Milan contro il Celtic ha fatto registrare un discreto successo a l prime time di Tv8 con una media di circa 1,7 milioni di spettatori e oltre il 6% di share.