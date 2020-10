Lunedì 5 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini affiancato dalla showgirl Antonella Elia e dal cantante Pupo in veste di opinionisti. A sorpresa a dover lasciare il reality è stata la modella e influencer Franceska Pepe. In molti pensavano che a essere eliminata dal pubblico sarebbe stata invece Adua Del Vesco visti gli ultimi episodi che l'hanno vista protagonista. Franceska Pepe nella casa è stata al centro di molte liti e scontri in particolare con l'influencer Tommaso Zorzi. I due erano riusciti a trovare finalmente un punto d'incontro e stavano andando d'accordo.

Appena uscita dalla casa più spiata d'Italia, la giovane modella è ritornata subito a essere attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram dove i followers stanno aumentando di giorno in giorno. Franceska ha postato un messaggio, una stories in cui descrive a caldo le sensazioni a poche ore dalla fine della sua esperienza all'interno del reality, il Grande Fratello Vip 5.

I pensieri di Franceska Pepe dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip

In un video postato sul suo profilo Instagram ufficiale, Franceska Pepe ha dichiarato che finalmente è di nuovo libera. Franceska ha fatto sapere ai suoi follower dalle stories del suo account che non ce la faceva davvero più a rimanere in quella "gabbia di pazzi".

Ha poi aggiunto che non si può capire quanto sia bella la libertà e respirare aria fresca. Un messaggio nel quale non traspare alcuna tristezza per il fatto di essere stata eliminata dal reality ma al contrario tanta gioia e felicità per la riconquistata libertà.

Le parole di Franceska Pepe a poche ore dall'eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip

La modella e influencer Franceska Pepe sempre nel post pubblicato sul suo profilo Instagram ha anche affermato che era arrivata a un punto in cui non riusciva più a stare dentro la casa perché era diventata una situazione troppo frustrante.

La falsità e la cattiveria delle persone sono cose che non le appartengono perché, ha poi aggiunto, è una persona che nella vita non riesce a fingere. Alla fine Franceska si è anche scusata con i followers dicendo che non poteva non dire ciò che pensa. Ha concluso il messaggio dicendo che la cosa più bella del mondo è essere fuori da quella che lei chiama una gabbia di pazzi. Franceska ha poi ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta in questa esperienza con un sacco di affetto e amore davvero inaspettati. La modella e influencer ha dichiarato che devono continuare a sostenerla come stanno già facendo perché le stanno dando davvero tanta gioia e felicità.