Franceska Pepe è stata eliminata ieri sera dalla casa del GF Vip. La modella, poche ore fa, ha deciso di tornare sui social con delle Instagram Stories alquanto pungenti contro i suoi ex coinquilini. Nel dettaglio, infatti, la ragazza ha detto di essere contenta di aver abbandonato quella "gabbia di pazzi".

A quanto pare, dunque, nonostante negli ultimi giorni sembrava essersi leggermente integrata con il gruppo, la sua permanenza stava diventando insopportabile. Proprio per questo motivo, la modella ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta, incoraggiata e le hanno permesso di andar via.

Lo sfogo di Franceska dopo il GF Vip

Durante la puntata del 5 ottobre del Grande Fratello Vip è stata eliminata Franceska Pepe. Questa scelta ha lasciato alquanto esterrefatti i telespettatori in quanto si aspettavano che uscisse Adua. Ad ogni modo, la modella non è sembrata affatto dispiaciuta dell'esito del televoto, anzi. Questa mattina ha deciso di registrare delle Instagram Stories in cui ha voluto ringraziare tutti quelli che l'hanno sostenuta, e stanno continuando a farlo, e non solo. La ragazza ha detto: "Evviva, sono libera". In seguito ha aggiunto: "Non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi". Pepe ha detto di essere felice di poter stare all'aria aperta e respirare il profumo della natura e della libertà.

Pepe accusa i sui ex compagni d'avventura

Franceska, poi, ha sparato a zero contro i suoi ex coinquilini ed ha rivelato: "Non potevo più stare lì dentro, era troppo frustrante per me". La ragazza ha accusato tutti i suoi ex compagni d'avventura di essere cattivi e falsi. Proprio per questo, lei non si è sentita affatto a suo agio in quanto non è una persona che riesce a fingere e a ingoiare rospi solo per andare avanti.

Nel corso del suo sfogo, poi, Pepe ha anche detto di essere rimasta basita da tutto l'affetto che le sta dimostrando il pubblico. Non pensava di riscuotere tutti questi consensi e di ricevere così tanti messaggi di amore e di affetto.

La modella deve recuperare la forma fisica

Adesso, però, la protagonista deve rimettersi in forma, dato che ha ammesso che dentro la casa del Grande Fratello Vip non ha mangiato molto.

Per questo, adesso deve nutrirsi in modo un po' più adeguato in modo da recuperare rapidamente i chili persi. Proprio il cibo, infatti, è stato motivo di grandi discussioni all'interno della casa. Molte volte l'ex concorrente si è trovata a litigare con i suoi compagni di avventura in quanto non gradiva le pietanze preparate da loro. Altre volte, invece, è stata accusata di prendere porzioni troppo grandi, non considerando le esigenze degli altri.