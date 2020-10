Gabriel Garko è stato uno dei grandi protagonisti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 3 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin l'attore torinese ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale. L'intervista - arrivata dopo il coming out al Grande Fratello Vip - ha commosso la conduttrice ed il pubblico, ma ha sollevato anche qualche critica e polemica. Francesca Barra, giornalista e conduttrice Rai, in un post sui social ha ad esempio attaccato l'attore accusandolo di non essere stato sufficientemente limpido con il suo pubblico: "Scusati per i soldi sporchi".

Gabriel Garko a cuore aperto

Nella lunga intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha raccontato, emozionato, tutte le difficoltà che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare per cercare di nascondere - anche per motivi professionali - la sua omosessualità. "Se hai un determinato orientamento sessuale questo mestiere non puoi farlo" ha detto. Quindi, ha parlato delle sue relazioni sentimentali.

"Quattordici anni fa ho rotto gli schemi", ha ammesso, spiegando di aver vissuto una relazione lunga 11 anni con un giovane di nome Riccardo. "Vivevamo insieme, ma la situazione era falsata". ha continuato ricordando che il compagno, quando c'erano ospiti, era costretto a fingere di andar via, per poi rientrare.

Poi, Garko, dopo aver chiarito di essersi lasciato con Gabriele Rossi, ha ammesso di stare frequentando un altro uomo. "Mi trovo molto bene" ha affermato, sottolineando, però, di essere ancora agli inizi.

Nel corso dell'intervista, l'ex modello classe 1972, ha anche ripercorso la sua relazione con Eva Grimaldi.

"Siamo stati una coppia" ha affermato precisando che, nonostante non abbiamo mai avuto rapporti intimi, si sono sempre sostenuti ed aiutati a vicenda.

Francesca Barra critica Gabriel Garko

Gabriel Garko, nei mesi scorsi, era finito al centro dei Gossip per la sua relazione con Gabriele Rossi e, qualche giorno fa, è tornato a far parlare di se dopo il "coming out" al Grande Fratello Vip.

La sua decisione di uscire allo scoperto è stata ben accolta dal grande pubblico, ma ha attirato anche qualche critica. La più importante, forse, è arrivata, dalla giornalista Francesca Barra.

La conduttrice di Radio Rai su Twitter si è detta dispiaciuta per il fatto che Garko abbia dovuto soffocare per tanto tempo la verità dichiarandosi si felice per questa sua "liberazione" ma non senza una vena polemica: "Spero sia la fine di una tendenza ad ingannare il pubblico, magari prendendo soldi o gettoni per servizi finti".

La Barra, poco prima della messa in onda dell'intervista a Verissimo è poi tornata all'attacco su Instagram, affermando, in un lungo post, che l'attore de "L'onore e il rispetto" avrebbe ricevuto dei compensi dichiarando il falso.

La giornalista, evidenziando che era presente in studio quando, da Chiambietti, Garko e la Adua hanno "messo in scena" un teatrino sul matrimonio ha poi sbottato così: "Sarebbe interessante chieder scusa per quei soldi sporchi, in quanto macchiati di bugie dette alle spalle dei fans, di chi crede in loro e nelle storie d'amore" . Quindi, ricordando che il dovere di un giornalista è quello di raccontare la verità, non ha risparmiato una frecciatina ai media, colpevoli, "per fare cassa", di aver prestato loro degli spazi.