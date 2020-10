Sono due uscite decisamente fuori luogo quelle che ha avuto nelle scorse ore Andrea Zelletta al GF Vip: il ragazzo si è infatti lasciato andare ad un paio di battute volgari nei confronti di Matilde Brandi. Alla soubrette che ha detto di sentirsi trattata più come una mamma che come una donna, ha risposto l'ex tronista invitandola ad avvicinarsi a lui per sentirsi di nuovo una donna. Il giovane ha coinvolto anche Stefania Orlando in una seconda boutade con termini scurrili che non avranno fatto di certo piacere alla sua fidanzata Natalia.

Andrea criticato sul web per l'invito volgare fatto al GF Vip

A quasi un mese dall'inizio della quinta edizione del GF Vip, un altro concorrente è stato così preso di mira sui social network per qualcosa di piuttosto forte e irrispettoso che ha detto davanti alle telecamere. Come documentano alcuni video che stanno circolando soprattutto su Twitter da ieri sera, Andrea Zelletta si è reso protagonista di un paio di episodi incresciosi che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Sentendo Matilde Brandi dire che secondo lei viene trattata più come madre che come donna dai ragazzi della casa, il pugliese ha risposto: "Vieni qui che non ti faccio sentire più mamma".

Questa battuta decisamente volgare non è piaciuta a chi l'ha ascoltata, tant'è che le scurrili parole del giovane sono state stigmatizzate immediatamente anche dagli utenti del web.

Zelletta scurrile con le donne del GF Vip

Gli utenti di Twitter hanno dunque intercettato una dichiarazione volgare che Andrea ha rivolto a Matilde e Stefania nelle ultime ore.

"Tutte le mamme qui, venite venite. Vi faccio diventare giovani di nuovo, altro che mamme. Vedi il p......", ha detto Zelletta al GF Vip rivolgendosi a due tra le più adulte compagne di reality.

Sono in tanti ad aver trovato eccessivo e scurrile il linguaggio che il ragazzo ha usato nei confronti di due donne più grandi che hanno una famiglia a casa, tant'è che qualcuno ha commentato: "Che schifo, che viscidume d'uomo".

L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque, è finito nel mirino delle critiche social per essersi lasciato andare a battute volgari e non necessarie verso due coinquiline: in casa, però, pare che nessuno abbia rimproverato il pugliese per quello che ha detto sulla Brandi e la Orlando.

Attesa per l'ottava puntata del GF Vip

Le dichiarazioni scurrili di Andrea su Matilde e Stefania, hanno iniziato a circolare sul web a poche ore da una nuova puntata del GF Vip: venerdì 9 ottobre, infatti, andrà in onda l'ottavo appuntamento con il reality di Canale 5.

Non è da escludere, dunque, che stasera Alfonso Signorini rimproveri il ragazzo per aver riferito delle volgarità nei confronti di due donne adulte con le quali convive da circa un mese.

Non è la prima volta, inoltre, che i fan del reality notano uno strano avvicinamento di Zelletta alla Brandi: qualche giorno fa, ad esempio, qualche attento spettatore della diretta su Mediaset Extra ha intercettato i complimenti che il ragazzo ha fatto al fisico asciutto e statuario della compagna d'avventura.

"Lei è una bomba sexy", ha detto l'ex tronista nel commentare il look che ha sfoggiato la ballerina qualche sera fa nella casa.

In quella circostanza, qualche telespettatore si sarà anche domandato come possa aver reagito Natalia Paragoni al "corteggiamento" del fidanzato ad un'altra concorrente. Mentre sul web si parlava dell'avvicinamento sospetto tra Andrea e Matilde, la compagna di lui ha di fatto pubblicato su Instagram il messaggio "Non ho parole", come a voler criticare l'atteggiamento della sua dolce metà davanti alle telecamere.