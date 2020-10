I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono stati rimproverati dagli autori. La strigliata da parte di un autore è arrivata dopo che qualche "vippone" stava parlando di cosa era accaduto in albergo prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

'Al pubblico non interessa'

Nella giornata di martedì 13 ottobre, i coinquilini della Casa di Cinecittà hanno ricevuto una strigliata da parte di un autore. A quanto pare i gieffini presenti nella casa si stavano confrontando su cosa avessero fatto prima di mettersi in gioco al Grande Fratello Vip 5. In particolare, i concorrenti parlavano della sera trascorsa in hotel.

A un certo punto la regia ha deciso di mettere fine alla conversazione. Uno degli autori ha chiosato: "Allora ragazzi, non interessa al pubblico sapere dell'albergo". Inoltre, l'autore ha invitato i "vipponi" a non parlare di come era organizzata la loro vita prima di entrare al reality show di Canale 5. Infine, il membro della regia ha tagliato corto: "Vi era stato detto: è vietato". Insomma, i coinquilini della Casa di Cinecittà sembra che fossero stati avvertiti di non parlare degli argomenti non inerenti al gioco. Nel Cucurio Guenda Goria, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono subito domandati cosa fosse accaduto all'interno dell'abitazione principale. In particolare, l'attrice siciliana ha espresso una sua opinione sull'intervento dell'autore.

Secondo Adua, nella giornata di ieri la regia del Grande Fratello Vip era particolamente nervosa.

In seguito al rimprovero ricevuto dai gieffini, alcuni telespettatori hanno ironizzato sull'accaduto. Secondo alcuni invece, i concorrenti dovrebbero prendere sul serio la strigliata della regia. Ricordiamo che non è la prima volta che la regia interviene per riprendere i gieffini.

In più occasioni, gli autori hanno rimproverato la Contessa Patrizia De Blanck per il suo linguaggio.

Guenda, Massimiliano, Elisabetta e Adua lontani dai 'vipponi'

Per Guenda Goria, Massimiliano Morra, Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco si sono aperte le porte dell'ex Tugurio. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto la possibilità di portare con sé una coinquilina nel Cucurio.

Di conseguenza la giovane ha scelto Elisabetta. Massimiliano invece, ha portato con sé la sua ex "finta fidanzata" Adua.

I quattro gieffini al momento si trovano lontano dagli altri concorrenti. In questo breve percorso i telespettatori si stanno chiedendo nel Cucurio se l'attore campano si butterà tra le braccia della musicista oppure si avvicinerà alla collega siciliana. Nel frattempo, pare che Morra abbia scelto Adua: i due nel pomeriggio di martedì sono tornati a parlare del loro passato.