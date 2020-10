Anche Francesco Oppini sta vivendo un momento di crisi nella casa del Grande Fratello Vip. Accusato da alcuni concorrenti di essere uno stratega, il figlio di Alba Parietti è crollato in preda al pianto nella giornata di ieri perché stanco della accuse mosse dagli altri inquilini. Prima dello sfogo, durante una discussione con Dayane Mello e Patrizia De Blanck, Oppini ha parlato di Stefania Orlando, di Guenda Goria e di Tommaso Zorzi. Proprio su quest'ultimo ha espresso dei dubbi sulla natura dell'interesse che l'influencer avrebbe nei suoi riguardi. 'Non so cosa veda in me. Se si aspettava da me altro non posso farlo'.

Con queste parole Oppini sembra aver ipotizzato che Zorzi abbia un certo interesse nei suoi confronti.

Al Grande Fratello Vip Oppini ipotizza che Zorzi abbia interesse nei suoi confronti: 'Ha altre aspettative su di me'

Nella casa del Grande Fratello Vip proseguono le discussioni, i confronti e anche i cedimenti da parte dei concorrenti. L'ultimo a cadere nello sconforto è stato Francesco Oppini. Prima di scoppiare in un pianto liberatorio, perché gli altri inquilini pensano sia uno stratega, il commentatore sportivo ha parlato con Dayane Mello e la contessa De Blanck del comportamento di Tommaso Zorzi con il quale sembra avere più problemi. Il rapporto di amicizia tra i due è andato via via scemando e Oppini attribuisce all'influencer la responsabilità di ciò perché, a suo dire, 'Io gli sono vicino.

Se si aspettava da me altro, io non posso farlo. Non sono la persona giusta'. Infine ha aggiunto: 'Io gli sono amico, ma se mi devi far passare per uno stratega, perché magari hai altre aspettative su di me, non è colpa mia'. Oppini ha poi parlato anche di Stefania Orlando, che considerava un'amica, e di Guenda Goria, che ritiene un po' troppo rigida.

Le dichiarazioni di Tommaso su Oppini al GF Vip riportate da Novella 2000: 'Ho bisogno di cambiare focus'

Dalla discussione tra Francesco Oppini, Dayane Mello e Patrizia De Blanck il primo sembra ipotizzare che Tommaso abbia un interesse che va oltre l'amicizia. Sul sito Novella 2000 sono riportate delle dichiarazioni ambigue che Zorzi avrebbe fatto nella casa alla presenza di Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Il giovane avrebbe ammesso, riferendosi a Oppini, di aver bisogno dell'entrata di un ragazzo per cambiare focus di non essere sereno perché pensa sia ambiguo. La discussione sarebbe avvenuta la notte in cui i due avevano litigato per le esternazioni di Zorzi nei confronti dell'amico. Infatti, sotto l'effetto dell'alcol, l'influencer aveva detto di essere innamorato di lui. Stando a quanto riportato online dal settimanale, le supposizioni di Francesco Oppini, perciò, sembrerebbero avere un fondamento di verità.