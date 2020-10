Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5 senza peli sulla lingua sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, si è fatta notare anche nel corso della sesta puntata serale. Patrizia De Blanck ha lanciato l’ennesima frecciatina a Tina Cipollari. La contessa ancora una volta ha fatto capire ai telespettatori di non nutrire simpatia nei confronti della storica opinionista del talk show Uomini e Donne.

Patrizia quando il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di chiarire i suoi scontri con Adua Del Vesco, ha spiegato la ragione per cui non ha una bella considerazione di Tina: quest'ultima, a detta di De Blanck è adatta soltanto per lavorare al mercato.

Patrizia De Blanck torna ad attaccare Tina Cipollari nella casa del GF Vip

Patrizia De Blanck, una concorrente del GF Vip 5 che continua a dimostrare di essere una persona molto schietta, ieri sera, 2 ottobre, è tornata ad attaccare un personaggio dello spettacolo. La contessa già qualche giorno fa ha criticato Tina Cipollari definendola una st…a, senza ricevere nessuna replica. Le due donne si sono conosciute per aver partecipato a Il Ristorante, il programma condotto da Antonella Clerici in cui hanno avuto numerosi litigi.

Patrizia durante la diretta della puntata del Grande Fratello Vip del 2 ottobre 2020, ha ribadito ancora una volta di non vedere di buon occhio il volto di Uomini e Donne.

Nonostante i suoi battibecchi con Cipollari risalgono a 15 anni fa la contessa non ha sotterrato l’ascia di guerra, infatti ha detto chiaramente cosa pensa della nota opinionista. Non si è fatta attendere la risposta di Patrizia, quando Alfonso Signorini ha approfittato di una sua discussione con Adua Del Vesco per chiederle chi le sta più antipatica tra la 27enne e Tina.

La contessa, dopo aver asfaltato la giovane attrice e compagna di gioco, ha attaccato duramente Tina Cipollari, pronunciando le testuali parole: “Va bene al mercato a vendere le cipolle, per quello che mi riguarda”.

Alfonso Signorini invita l’opinionista di Uomini e Donne a replicare alle offese della contessa

Infine Signorini visibilmente imbarazzato dalle urla di Patrizia De Blanck non ha perso tempo per invitare l’opinionista di Uomini e Donne a difendersi dalle pesanti offese che le ha riservato la gieffina, affermando: “Se Tina vuole replicare può chiamarci”. Per il momento l’ex moglie di Chicco Nalli ha preferito non rompere il silenzio, quindi per sapere se metterà in riga la concorrente del GF Vip non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Intanto il popolo dei social si è diviso in fazioni, per vedere al più presto possibile un faccia e faccia in diretta tv tra Patrizia e Tina: sono tanti però gli utenti che si chiedono per quale motivo la contessa provi così tanto astio per Cipollari.