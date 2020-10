La storia d'amore tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, continua a far discutere sia dentro che fuori la casa del GF Vip. Ieri sera, domenica 4 ottobre, ben due programmi di prima serata si sono occupati degli attori e del rapporto che hanno avuto qualche anno fa: Alberto Tarallo ed Enrico Lucherini, infatti, hanno detto in televisione che i ragazzi non sarebbero mai stati una coppia, e che il loro legame sarebbe stato costruito a tavolino per favorire la carriera di entrambi.

Le parole di Alberto Tarallo sui concorrenti del GF Vip

Dopo essere stato tirato in ballo nella casa del GF Vip da due suoi ex "pupilli", Alberto Tarallo ha deciso di intervenire a Non è l'Arena per smentire alcune cose che sono state dette sul suo conto in diretta televisiva.

Il produttore ha voluto fare chiarezza soprattutto su alcune illazioni che Adua e Massimiliano hanno fatto nel reality sulla scomparsa del suo compagno Leo.

Il titolare dell'Ares Film ha parlato a lungo con Massimo Giletti dei due attori e, senza girarci troppo intorno, ha sostenuto che non sarebbero mai stati una coppia come hanno voluto far credere in questi anni.

"La loro storia è completamente finta. È stata inventata a tavolino da me, Enrico Lucherini e Meyer", ha fatto sapere Tarallo su La 7 a ridosso di un nuovo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini.

L'uomo, inoltre, ha sostenuto che Morra sarebbe stato "cacciato" dalla sua casa di produzione su espressa richiesta della Del Vesco: pare che il napoletano sia stato accusato di cose gravi dalla collega, per questo persone vicine a entrambi avrebbero deciso di allontanarlo dal loro "clan".

La conferma di Lucherini sui protagonisti del GF Vip

Anche a Live-Non è la D'Urso ieri sera si è affrontato l'argomento Gossip finti che alcuni addetti ai lavori hanno creato per permettere a degli attori di fare carriera.

Partendo dalle recenti rivelazioni di Gabriel Garko su un sistema che gli avrebbe impedito di rendere pubblica la sua omosessualità, il 5 ottobre Barbara ha chiesto ad un noto ufficio stampa quanto di vero ci sia in queste affermazioni.

Enrico Lucherini, che è stato anche portavoce delle notizie di chi faceva parte della Ares Film, in diretta su Canale 5 ha supportato la tesi di Alberto Tarallo: tra Morra e la Del Vesco non ci sarebbe stata nessuna storia d'amore.

"Tutto finto, loro non si sono mai dati neanche un bacio", ha detto l'uomo confermando un rumors che da quasi una settimana sta impazzando sul web e che i diretti interessati non hanno ancora commentato.

Adua pronta a parlare al GF Vip

Ignara di quello che si è detto ieri sera su Canale 5 e La 7 sul suo conto, Adua ha fatto delle rivelazioni molto interessanti nella casa del GF Vip.

Chiacchierando con Stefania Orlando e Matilde Brandi, l'attrice ha anticipato: "Lunedì dirò tutto e lui ci resterà malissimo".

La ragazza faceva riferimento alle bugie che ha ammesso di aver detto durante l'ultima puntata del reality, quella che l'ha vista al centro di un gossip sull'ex Massimiliano Morra e sul loro passato insieme. "Ho mentito", ha confidato la Del Vesco alle amiche con la voce tremante.

"Sono anni che mi addosso i problemi degli altri, ora basta. Mi sono persa gli anni più belli per questo motivo, sono stanca", ha aggiunto la siciliana nello sfogo che ha avuto davanti alle telecamere ieri pomeriggio, 4 ottobre.

La bella Adua, dunque, è consapevole che quello che dirà stasera in diretta ferirà Massimiliano, ma non può più evitarlo. Le nuove confessioni della giovane potrebbero avere a che fare con quanto hanno sostenuto Lucherini e Tarallo sulla relazione che non avrebbe mai avuto con Morra, esattamente come è successo con Gabriel Garko.