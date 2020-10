C'era grande attesa per la prima intervista da ex di Giulia De Lellis di Andrea Damante: Silvia Toffanin, infatti, ha ospitato il dj a pochi giorni di distanza dalla notizia della frequentazione tra l'influencer e il suo amico Carlo Beretta. Alla fine della puntata di Verissimo, la romana si è sfogata brevemente su Instagram per commentare la versione dell'ex fidanzato sulla loro rottura e sulla sua conoscenza in corso col rampollo che lui le ha presentato l'estate scorsa.

La versione del Dama sulla rottura con Giulia De Lellis

Andrea Damante è stato uno degli ospiti della puntata di Verissimo del 24 ottobre: il ragazzo è stato interpellato dalla conduttrice sugli ultimi Gossip che sono trapelati sul suo conto e su quello dell'ormai ex fidanzata Giulia De Lellis.

Il dj, visibilmente amareggiato per come sono andate a finire le cose con l'influencer, ha ammesso di aver appreso della sua frequentazione in corso con un suo amico soltanto lunedì scorso tramite i social network: "Avevo un presentimento, ma non volevo ammetterlo a me stesso".

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se è vero che la simpatia tra la romana e Caro Beretta sarebbe nata a luglio durante una vacanza tra amici a Forte dei Marmi, l'ex tronista di Uomini e donne ha risposto: "Non lo so. Io in quel periodo non stavo bene, mi svegliavo presto per prendere l'aereo e tornare a casa. Lei è cambiata e dopo un po' mi ha chiesto di prenderci una pausa"

Il Dama, dunque, non ha la certezza che il flirt in corso tra la 24enne e il suo amico sia cominciato mesi fa, ma ha detto che spera nella correttezza di entrambi e nel rispetto che lui ha sempre portato alla giovane dopo il loro ultimo ritorno di fiamma.

La replica di Giulia De Lellis è social

Pochi minuti dopo che Silvia Toffanin ha salutato Damante, Giulia De Lellis ha caricato un paio di Instagram Stories per commentare l'intervista dell'ex. "Ovviamente ho visto tutto appena sono tornata in camera. Voglio dire solo una cosa: mi piace parlare con il cuore e la sincerità", ha fatto sapere l'influencer da un resort extra lusso dove sta trascorrendo il weekend.

"Con la coscienza pulita si può fare sempre tutto", ha concluso la romana nel breve sfogo che i siti di gossip stanno già riportando come risposta alle dichiarazioni di Andrea in televisione sul loro addio e sulla sua conoscenza con Beretta.

Stando a questo commento, la ragazza smentirebbe che tra lei e Carlo sarebbe iniziata una frequentazione a Forte dei Marmi, nel posto dove era in vacanza con Damante a luglio.

Solo pochi giorni fa, infatti, Giulia ha usato i social network per precisare che non ha mai tradito nessuno e ogni suo rapporto d'amore è sempre stato vissuto nel rispetto di tutti, ex compagni compresi.

Le parole d'addio di Andrea a Giulia De Lellis

Nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre, dunque, i fan del Damellis hanno scoperto che Andrea ha saputo della frequentazione tra Giulia e un suo caro amico dai social. A Verissimo, inoltre, il dj ha raccontato di aver telefonato alla De Lellis dopo aver saputo del suo legame con Beretta e di averle detto: "Io e te non abbiamo più nulla da dirci". Anche il rampollo Carlo è stato contattato da Damante nei giorni scorsi, ma i due nono sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

"Io gli ho detto che con le fidanzate dei miei amici non mi verrebbe mai di andarci, ma evidentemente lui non era un mio vero amico", ha chiosato l'ex tronista di Uomini e Donne nel salotto di Canale 5.

Dopo essere stata tirata in ballo in uno dei programmi di punta della tv, Giulia si è mostrata su Instagram quasi scocciata dalle parole dell'ex, ma ha ribadito a tutti che lei si comporta diversamente e che ha la coscienza pulita.