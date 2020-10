Gli ascolti che sta facendo registrare il Grande Fratello Vip 5, sono in crescita: dopo una partenza un po' in sordina, il reality sta iniziando ad appassionare sempre più persone, tant'è che Mediaset starebbe pensando di premiare il format. Oltre a confermare il doppio appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì sera, si dice che i dirigenti di rete starebbero per proporre agli autori un allungamento della messa in onda fino a poco prima di Natale.

Ottimi ascolti per il Grande Fratello Vip

L'indiscrezione che ha lanciato Tvblog sul Grande Fratello Vip 5, è molto interessante: pare che i dirigenti Mediaset stiano seriamente pensando di allungare il programma di Signorini fino al periodo natalizio.

La decisione degli addetti ai lavori di prolungare la messa in onda del reality di Canale 5 di qualche settimana (è previsto che la finale abbia luogo ad inizio dicembre), deriverebbe dagli ascolti più che soddisfacenti che il format sta ottenendo nelle ultime puntate.

Lo share in crescita e il pubblico sempre più numeroso che segue le dirette della trasmissione, starebbero spingendo i vertici di rete a proporre ad Alfonso di condurre almeno fino a poco prima di Natale (anche se non è da escludere che l'allungamento coinvolga anche il Capodanno e l'arrivo del 2021 nella casa più spiata d'Italia).

Il blog che ha diffuso per primo questa notizia, però, sostiene che il presentatore sarebbe uno degli ostacoli principali alla realizzazione di questa idea: il direttore di Chi, infatti, pare che non rinuncerebbe per nulla al mondo alle vacanze in montagna di dicembre e gennaio, quindi sarà difficile convincerlo ad accettare di restare a Roma per il GF Vip.

Doppio appuntamento col Grande Fratello Vip fino a dicembre

Un'altra indiscrezioni che è arrivata all'orecchio di chi scrive per Tvblog, è quella sul proseguimento della messa in onda di due volte a settimana del Grande Fratello Vip. Dopo aver testato per un mese circa il riscontro da parte del pubblico sulle due puntate trasmesse a pochi giorni di distanza, gli addetti ai lavori avrebbero deciso di andare avanti così fino alla fine del programma.

Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia, dunque, faranno compagnia ai telespettatori tutti i lunedì e i venerdì sera fino a quando il reality non si concluderà in inverno: la data precisa della finalissima non si conosce ancora, ma si ipotizza che possa avere luogo nel mese di dicembre a ridosso del Natale.

Possibili nuovi ingressi al Grande Fratello Vip

Qualora dovesse essere confermato il rumors di Tvblog sull'allungamento del Grande Fratello Vip fino al periodo natalizio, vorrà dire che a breve potrebbero esserci dei nuovi ingressi nella casa. Viste le defezioni di Fausto Leali e Denis Dosio per squalifica, il ritiro immediato di Flavia Vento e la partecipazione saltata di Paolo Brosio per ragioni di salute, è più che pronosticabile che presto altri "vipponi" varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Gli equilibri già precari che ci sono tra gli attuali concorrenti, dunque, potrebbero essere scombussolati dall'arrivo di alcune new entry nel gruppo.

Anche Alfonso Signorini ha confermato in varie interviste che ci saranno volti nuovi nel cast, ma non si è mai sbilanciato su chi potrebbero essere.

Alcuni giorni fa, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato la trattativa che ci sarebbe in corso tra Andrea Damante ed Ignazio Moser per un possibile ritorno in casa: i due, qualora dovessero accettare la proposta degli autori, varrebbero come un unico inquilino, come è successo con Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda fino alla scorsa settimana.