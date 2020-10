Al Grande Fratello Vip 5 si stanno creando i primi legami tra concorrenti. Nelle scorse ore, Massimiliano Morra ha confidato a Guenda Goria di provare un certo interesse nei suoi confronti. D'altro canto anche la 31enne ha rivelato di avere una vera e propria cotta per l'attore campano, ma al contempo stesso è consapevole che Massimiliano è fidanzato fuori dal reality show.

'La mia storia potrebbe finire'

Massimiliano Morra è tornato nella casa di Cinecittà, dopo essere finito nel cucurio. Una volta tornato con gli altri concorrenti, la contessa Patrizia De Blanck ha svelato i sentimenti di Guenda a Massimiliano.

Dopo le parole della 75enne, tuti i gieffini sono andati in camera e hanno lasciato il duo Morra-Goria in giardino per un confronto.

Dopo essere rimasti soli i due concorrenti hanno cominciato a parlare, fino ad ammettere di provare un interesse reciproco l'uno per l'altra. A rompere il ghiaccio è stato proprio l'attore campano che ha chiesto alla sua coinquilina se avesse detto qualcosa ai compagni. A quel punto la diretta interessata ha spiegato di non avere detto nulla. Quando Massimiliano ha incalzato la 31enne, Guenda non ha potuto fare altro che ammettere cosa era accaduto in sua assenza: "Mi sei mancato". Di fronte all'ammissione della Goria, Massimiliano ha replicato: "Lo stesso vale per me nei tuoi confronti.

Sei una persona molto interessati". Morra dopo aver invitato la figlia di Maria Teresa Ruta ad esporsi ha aggiunto: "Mi piaci e sei una bellissima ragazza". Una rivelazione dolce ma al contempo stesso amara per Guenda, visto che la situazione è molto complessa tra i due. La stessa gieffina non ha nascosto le difficoltà: "Tu sei impegnato, per ora mi metto da parte".

A quel punto il diretto interessato ha fatto chiarezza sulla sua situazione fuori dal reality show. Il gieffino ha dichiarato di non precludersi nulla e di avere già messo al corrente la sua attuale fidanzata: "Il rischio che la mia storia possa finire c'è".

Al termine della chiacchierata i due coinquilini hanno trascorso il tempo a guardare la luna e si sono promessi di non precludersi nulla.

Dalila mette in guardia Guenda

Lo scorso venerdì 25 settembre Massimiliano Morra aveva ricevuto la visita della sua fidanzata all'interno della casa di Cinecittà. Dalila Mucedero dopo aver incoraggiato l'attore campano a proseguire il suo percorso nel reality show, aveva avuto modo di confrontarsi con Adua Del Vesco.

Prima di congedarsi Dalila aveva speso delle parole anche per Guenda Goria. In particolare, la compagna di Massiliano aveva invitato la 31enne romana a stare al suo posto visto che Morra fuori dalla casa è impegnato. L'interesse della figlia di Maria Teresa Ruta nei confronti dell'attore campano è ormai sotto gli occhi di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5.