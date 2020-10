Si preannuncia scoppiettante il nuovo appuntamento serale del Grande Fratello Vip 5, in programma il 5 ottobre 2020. Nelle scorse ore, Adua Del Vesco ha approfittato di un momento di confidenze per far sapere che in diretta televisiva farà chiarezza su ciò che l’ha fatta soffrire per tanti anni. L’attrice siciliana dopo essere stata sbugiardata da Tommaso Zorzi in merito all’outing forzato di Massimiliano Morra, non è riuscita a mantenere la calma.

La 25enne ha dichiarato a Matilde Brandi di essere stanca di stare male per le persone che ama: “Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo”.

A turbare Adua è la storia sulla presunta omosessualità dell'attore campano che continua a tenere banco dentro e fuori la casa del reality: proprio per questo motivo Del Vesco sembra aver deciso di togliersi pubblicamente un peso che porta addosso da troppo tempo.

Adua Del Vesco pronta a dire la verità su Massimiliano Morra

Adua Del Vesco è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip 5. Lo scorso lunedì, l’attrice siciliana ha negato al conduttore Alfonso Signorini di aver messo al corrente due compagne di gioco del reale orientamento sessuale di Massimiliano Morra. Successivamente, dopo aver pensato di abbandonare la casa di Cinecittà, Adua ha dichiarato a Dayane Mello e Matilde Brandi di voler mettere la parola fine alle menzogne raccontate sino ad ora.

La 25enne in poche parole dopo essere stata in confessionale ha spiegato che dirà tutta la verità, pur ammettendo che ci saranno le conseguenze del caso riguardanti proprio il suo ex fidanzato Massimiliano. Adua sin da quando ha fatto il suo ingresso nel Reality Show ha sostenuto che l’attore campano ha rovinato gli anni più belli della sua vita.

Intanto dopo aver sottolineato di essere stufa di portare il peso dei problemi, Adua ha affermato senza mezzi termini: “Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa”. Adua oltre a non nascondere che sarà difficile per lei liberarsi, ha aggiunto di aver fatto la scelta giusta.

L’attrice siciliana ammette di aver mentito lo scorso lunedì

A questo punto Adua si è sfogata anche con Stefania Orlando, ammettendole di aver mentito la scorsa puntata e pronunciando le testuali parole: “Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo”.

Ancora una volta la gieffina siciliana ha fatto capire di essere disposta a far venire alla luce i veri motivi della rottura con il collega. La storia d’amore tra Adua e Massimiliano, ormai finita, in effetti continua ad essere ricca di contraddizioni. Quest’ultimo nella casa più spiata d’Italia ha dichiarato di aver amato la collega per circa un anno, invece in una vecchia intervista rilasciata a Vieni da me aveva fatto sapere che lui e l'attrice sono stati insieme quasi tre anni.

Inoltre di recente Francesco Testi ha rotto il silenzio, precisando che in realtà la sua rissa con Morra a causa di Adua è stata inventata a tavolino dalla loro agenzia.