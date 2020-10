Nonostante Massimiliano Morra abbia smentito la sua omosessualità in diretta al Grande Fratello Vip, sui social network continua a circolare questo pettegolezzo. Deianira Marzano, ad esempio, in queste ore ha riportato la segnalazione che le è arrivata su Instagram sulla presunta relazione che l'attore avrebbe avuto in passato con un uomo sposato. La napoletana, inoltre, ha ipotizzato che la storia d'amore tra il protagonista del reality e Dalila sia solo una copertura.

Nuovi rumors sul concorrente del Grande Fratello Vip

I più curiosi sembra non si diano pace su uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane: la vita privata di Massimiliano Morra.

Dopo che Adua Del Vesco ha messo in discussione l'eterosessualità del collega nella casa del Grande Fratello Vip, anche sui social network hanno iniziato a farsi strada dei Gossip a riguardo.

Una delle ultime indiscrezioni che sta circolando sul bel napoletano, l'ha lanciata Deianira Marzano tramite il suo profilo Insagram. L'influencer, infatti, di recente ha riportato una segnalazione che qualcuno le ha fatto in privato sul protagonista del reality e su una storia d'amore che avrebbe avuto negli anni scorsi con un uomo.

"Mi è stato detto da una fonte, che si è sempre vociferato che Massimiliano avesse una relazione con un farmacista sposato, che poi avrebbe lasciato la famiglia per lui. Chi mi ha detto questa cosa, è vivo e vegeto ed è pure pronto a dirlo".

Mattino 5 riporta il gossip sul protagonista del Grande Fratello Vip

La segnalazione di Deianira su Morra, è stata ripresa anche in un noto programma televisivo: nella puntata di Mattino 5 del 6 ottobre, infatti, è stato mandato in onda un servizio riassuntivo di quello che si vocifera sui social sul concorrente del Grande Fratello Vip.

Federica Panicucci ha preso con le pinze l'indiscrezione che sta circolando su Massimiliano, anche perché per ora non esistono prove a conferma della relazione che avrebbe avuto con un farmacista sposato.

Un'altra cosa che ha aggiunto la Marzano su questa faccenda, riguarda la ragazza che risulta la fidanzata dell'attore da un paio d'anni.

Su Dalila, che ha preso parte ad una recente puntata del reality come ospite, l'influencer ha detto: "La cosa grave è che lui l'ha fatta lasciare col compagno. Se così fosse, la sta usando come copertura, ma io non voglio credere che lei sia consapevole, altrimenti è una follia. Mi auguro che lei non sappia nulla".

Deianira ha anche sostenuto che l'uomo col quale Morra avrebbe avuto un rapporto d'amore tempo fa, sarebbe ben inserito nel mondo dello spettacolo, tant'è che avrebbe aiutato Massimiliano ad entrare nel settore della recitazione.

La smentita di Morra al Grande Fratello Vip

Ieri, lunedì 5 ottobre, al Grande Fratello Vip si è parlato della presunta omosessualità di Massimiliano: Adua ha ammesso di aver usato la parola "gay" quando all'orecchio di Dayane ha fatto riferimento a Morra, ma quest'ultimo ha nuovamente smentito il tutto.

"La storia d'amore tra me e lei non c'è mai stata, non siamo mai stati fidanzati, ma io non sono omosessuale", ha fatto sapere l'attore in diretta su Canale 5.

La siciliana si è scusata col collega per aver detto quelle cose sul suo conto, ma alla fine non si è capito perché l'abbia apostrofato come omosessuale se lui dice di non esserlo.

Alfonso Signorini non ha voluto indagare più di tanto su questa situazione, anzi ha preferito concentrarsi sulle bugie che i due hanno detto sul loro passato in coppia, che pare sia stato studiato a tavolino da chi voleva aiutarli a fare carriera nel mondo delle fiction e del cinema.