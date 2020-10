I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata, Tommaso Zorzi ha varcato la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà, commettendo così un'infrazione al regolamento. La star dei social di questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha avuto un crollo durante il quale ha sbottato duramente contro la produzione. Tutto per un problema di salute che Tommaso ha in questi giorni.

Tommaso Zorzi perde le staffe al Grande Fratello Vip

Questo pomeriggio, infatti, il Gf Vip ha chiesto ai ragazzi di restare per un po' di tempo chiusi in camera da letto così da permettere alla produzione di fare dei lavori in giardino in vista della diretta di questa sera e, poco dopo, l'influencer ha fatto una vera e propria sfuriata.

'Questo comportamento è da criminali, io lascio tutto se continuano così. No, basta io abbandono proprio il gioco', ha sbottato Zorzi chiedendo che gli venisse dato un medicinale per il suo problema personale. Il ragazzo ha ribadito più volte di non stare bene e di aver chiesto dei farmaci specifici che non gli sarebbero stati dati dalla produzione del reality show Mediaset.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi varca la porta rossa

Quando i ragazzi sono tornati in libertà, Tommaso ha continuato la sua sfuriata in casa dicendo che aveva intenzione di abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia. 'Mi stanno prendendo i nervi', ha ripetuto l'influencer sostenendo che provasse molto dolore per il suo problema.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Tommaso ha aperto la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, nonostante gli altri concorrenti della casa cercassero di fermarlo. Un comportamento che potrebbe essere punito dalla produzione del reality show, visto che in questo modo Zorzi non ha rispettato il regolamento del gioco.

Stasera ritorna il Gf Vip: Tommaso Zorzi potrebbe rischiare l'espulsione

Un accadimento simile avvenne durante la prima edizione della versione Vip del reality show di Canale 5, quando Pamela Prati varcò la soglia della porta rossa e in quel caso venne squalificata dal gioco. Cosa succederà a questo punto?

Non si esclude che, nel corso della puntata di questa sera, possano essere presi dei provvedimenti nei confronti del ragazzo che questa settimana è anche al televoto con Adua, Pierpaolo e Franceska.

Intanto, sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip è stato annunciato che, nel corso della nuova puntata di stasera, ci sarà spazio per il racconto della storia personale di Tommaso.