Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, è stato intervistato domenica 4 ottobre da Barbara d'Urso durante il programma Live-Non è la d'Urso in onda su Canale 5. Quando gli è stato chiesto com'è nata la loro storia d'amore, l'ex pilota di linea ha risposto che si sono incontrati per la prima volta l'11 aprile, la stessa data che la showgirl calabrese ha deciso di tatuarsi sul polso.

Bettuzzi sostiene che la relazione sia iniziata dopo la separazione tra Briatore e Gregoraci

"Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra altri e bassi", ha raccontato Bettuzzi, chiarendo quindi che lui ed Elisabetta Gregoraci non sono stati insieme per cinque anni, come era stato ipotizzato da diversi settimanali di Gossip.

L'imprenditore ha detto che quando ha iniziato a frequentare la conduttrice calabrese, il suo matrimonio con Flavio Briatore era già finito (ricordiamo che la separazione fu annunciata nel dicembre del 2017). Di conseguenza, non ci sarebbe stato alcun tradimento.

Bettuzzi e Gregoraci si sono conosciuti per la prima volta a Montecarlo nel 2014, quando lui lavorava ancora come pilota di linea e lei era ancora sposata. Il 45enne parmense ha chiarito che in quel frangente tra loro non è accaduto nulla, anche perché per lavoro lui era sempre in giro per il mondo. Successivamente hanno collaborato insieme perché la showgirl è diventata per un breve periodo la testimonial di un'azienda della quale Bettuzzi era socio, e da lì hanno cominciato a sentirsi.

"Quella data è importante perché è il giorno in cui ci siamo conosciuti", ha precisato, riferendosi all'11 aprile, il giorno che Gregoraci ha deciso di farsi tatuare sul suo polso. Tre anni fa, secondo il racconto dell'ex pilota a Live-Non è la d'Urso, lei gli ha telefonato per invitarlo a cena a Parma, dicendogli: "Ti devo parlare".

Da quell'episodio la loro frequentazione è diventata più assidua.

L'intervento del paparazzo Sorge

Durante la trasmissione domenicale di Canale 5 è intervenuto anche il paparazzo Maurizio Sorge, il quale ha insistito nell'affermare che Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci avrebbero cominciato a frequentarsi prima di quanto dichiarato dall'imprenditore, sottolineando: "Le mie informazioni sono diverse".

Quindi ha aggiunto che i due avrebbero cominciato a vedersi già dopo quella cena del 2014, anche se "non subito".

Sorge si è detto convinto che l'ex pilota di aerei non lo ammetterà mai perché "ha un animo nobile". Bettuzzi ha smentito anche in questa circostanza, ricordando che lui e Gregoraci si sono lasciati da circa un anno perché si sono accorti che non si amavano più. Infine ha commentato i rumors su una presunta attrazione nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli: "Se lei è presa, è giusto che vada avanti in un frangente diverso, fuori dalla casa".

Lunedì 5 ottobre è stata trasmessa la settima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, durante la quale Flavio Briatore ha inviato una lettera ad Elisabetta Gregoraci, il cui contenuto è stato mostrato in diretta dal conduttore Alfonso Signorini.

L'ex marito della presentatrice ha spiegato: "Alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fatto molto male" e poi le ha fatto una precisa richiesta: "Viviamo rispettandoci". La concorrente calabrese si è commossa, dicendosi felice per le parole di Briatore.