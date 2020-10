Il Paradiso delle Signore 4 vede l’arrivo di nuovi personaggi nella soap, capaci di stravolgere completamente le trame ambientate tra il 1960 e il 1961 a Milano. Amori interrotti, intrighi e piani machiavellici hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori, facendo registrare ascolti altissimi alla Rai.

Nella quarta stagione Federico rimane vittima di un grave incidente che lo costringe sulla sedia a rotelle ma grazie al piano di Clelia e Silvia riesce a partire per la Svizzera e sottoporsi ad un intervento risolutivo. Salvatore e Gabriella si lasciano mentre Silvia trova il coraggio di svelare a Luciano che Federico non è suo figlio.

Riccardo invece ritrova Nicoletta dopo il piano naufragato di Ludovica che, con la scusa della finta gravidanza, era quasi riuscita a sposarlo.

Il Paradiso delle Signore 4: l’arrivo di Marcello e l’inganno di Ludovica

La quarta stagione della soap si apre con l’arrivo di Gabriella, tornata da Parigi dopo lo stage che farà decollare la sua carriera. Sarà lei a occuparsi del vestito da sposa di Marta, che convola a nozze con Vittorio. Umberto, dopo essere rientrato a Milano, è costretto ad ammettere di non navigare in buone acque. Angela scopre nel frattempo che Marcello, appena uscito dal carcere, è suo fratello. Nonostante Nicoletta abbia sposato Cesare non riesce a dimenticare Riccardo e i due si baciano.

La giovane Cattaneo, infelice accanto all’uomo che non ama, progetta di fuggire con il giovane Guarnieri.

Salvatore e Gabriella iniziano ad avere dei problemi che non fanno altro che allontanarli. Una bella notizia però, risolve i problemi di Marcello e Salvatore: hanno vinto al Totocalcio e possono acquistare la Caffetteria.

Nel frattempo, Silvia capisce che tra Luciano e Clelia c’è qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo. La gelosa inizia a logorarla giorno dopo giorno. Cosimo comincia a corteggiare Gabriella con grande rabbia di Salvo.

Amori tormentati e destino crudele

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 4 un ruolo chiave è quello di Armando, un ex partigiano che ora lavora al grande magazzino.

Rimasto senza alloggio, si trasferisce nello stesso palazzo nel quale abita Agnese, verso la quale comincia a maturare un sincero e romantico interesse. Purtroppo, Nicoletta deve accettare l’idea di trasferirsi a Bari con Cesare. Riccardo intreccia una relazione con Angela che finisce molto presto, visto che Ludovica gli comunica di essere rimasta incinta. La bella Brancia strappa a Guarnieri junior la promessa di convolare a nozze e si trasferisce alla villa. Un’amara verità sconvolge Agnese: suo marito si è rifatto una vita in Germania.

Una bruttissima notizia arriva proprio in occasione delle feste natalizie: Federico ha avuto un incidente e ha perso l’uso delle gambe. Il giovane torna a Milano dopo il servizio di leva completamente cambiato e senza voglia di vivere.

Roberta prova a stargli accanto, anche se non è semplice. Umberto invece chiude la sua relazione con la madre di Ludovica, che se ne va con il cuore spezzato. Nello stesso tempo, l’ambiguo Achille corteggia la contessa.

Purtroppo, Marta deve affrontare una terribile verità: ha perso il bambino di Vittorio. Non disposta a rinunciare al suo sogno di diventare madre, decide di prendere dei farmaci per la fertilità all’insaputa del marito.

Le verità nascoste

C’è una possibilità per Federico di tornare a camminare ma l’intervento costa molto. Mentre a casa Cattaneo regna la malinconia, Silvia trova il coraggio di confessare a Luciano che Federico non è suo figlio. Il ragioniere non riesce a capacitarsene e trova conforto in Clelia che, inaspettatamente, si allea con Silvia per trovare il denaro utile a far operare Federico.

L’intervento riesce ma il giovane Cattaneo lascia la fidanzata dopo aver scoperto il suo tradimento.

Con grande dispiacere di Umberto, Adelaide accetta la proposta di nozze di Achille; tuttavia, la notte prima delle nozze, si lascia andare alla passione con Guarnieri. Marta trova una neonata abbandonata davanti al Paradiso delle Signore e insieme a Vittorio decide di iniziare le pratiche per l’adozione. Purtroppo, non andranno a buon fine. Angela parte con gli Aliprandi per l’Australia, così da poter stare accanto a Matteo. Nel frattempo, Gabriella accetta di sposare Cosimo.

L’addio e la telefonata misteriosa

Nelle puntate conclusive della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, torna Nicoletta a Milano dopo il matrimonio naufragato con Cesare.

Dopo aver rivisto Riccardo, capisce di essere ancora innamorata di lui. Ludovica fa un passo falso e Riccardo scopre la finta gravidanza. Il matrimonio non si celebra e così lui e Nicoletta partono per Parigi insieme a Margherita.

Umberto capisce che Adelaide ha scritto un messaggio d’aiuto in codice nella cartolina spedita dall’Arizona e, dopo essere partito per New York, riesce a salvarla dal perfido e bugiardo Achille. Una telefonata turba però la contessa. Armando finalmente si dichiara ad Agnese.