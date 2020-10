Arrivano le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore, la nota soap opera italiana ambientata nella Milano degli inizi degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 ottobre 2020, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di Marta per New York, sull'arrivo di zia Ernesta e Stefania a Milano, sull'ingresso in società di Laura alla Caffetteria e sulla brutta notizia che Vittorio riceverà da sua cognata.

Vittorio si sacrifica per la moglie

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci segnalano che la Caffetteria aumenterà le sue entrate economiche dopo che Laura consiglierà ai proprietari di vendere del gelato. Resasi conto di aver fornito un'idea vincente a Marcello e Salvatore, Laura gli chiederà di poter entrare in società con loro. I due giovane accetteranno e la venere inizierà a proporgli svariati piani per ingrandire la loro attività. Silvia cercherà di impedire che Luciano se ne vada di casa usando il pretesto che la zia Ernesta stia per arrivare a Milano. Per amore della moglie, Vittorio deciderà di sacrificarsi per permettere a Marta di partire per New York.

La zia Ernesta giungerà a casa Cattaneo portando con sé la nipote Stefania Colombo, una giovane ragazza segretamente innamorata di Federico.

Marta saluterà gli amici e i parenti per poi prepararsi a partire per gli Stati Uniti senza Vittorio. Luciano farà di tutto per non far capire alla zia e a Stefania che il suo matrimonio con Silvia è finito. Poco dopo Cattaneo asseconderà la nipote e la condurrà a visitare il Paradiso. Giunta lì, Stefania rimarrà affascinata dai grandi magazzini e dalla collezione di vestiti ideata da Gabriella.

Salvatore chiede scusa a Laura

Seguendo un'indicazione di Laura, Salvatore si recherà al circolo e chiederà ai gestori se sono interessati ad avere una fornitura di pasticceria da loro. Laura lo verrà a sapere e confiderà a Roberta di non aver gradito che il suo socio abbia preso un'iniziativa del genere senza comunicarglielo prima.

Per assecondare la volontà di Agnese, Armando rinuncerà a indossare la sua fede nuziale richiamando l'attenzione di qualcuno. Al Paradiso sarà tutto pronto per il lancio della nuova collezione di Gabriella, mentre la zia Ernesta chiederà a Silvia di ospitarla per un'altra settimana perché ha perso la sua casa. Marta verrà accompagnata all'aeroporto da tutti i suoi famigliari, mentre Salvatore si scuserà con Laura. Più tardi, Vittorio riceverà la visita della cognata, Beatrice Conti, che lo informerà di una brutta notizia.