Torna con una nuova puntata in prima tv Il Paradiso delle Signore, giovedì 5 novembre su Rai 1. Al grande magazzino ci sarà agitazione e sgomento dopo che una cliente denuncerà di essere stata derubata. Intanto, Gabriella non saprà ancora se accettare o meno l'offerta che le potrebbe cambiare la vita. Si tratta di scegliere, ancora una volta, tra la carriera e l'amore. Tempo di scelte anche per Roberta, che non mancherà di confrontarsi con la sua amica. Continueranno i dissapori tra Vittorio e Beatrice, entrambi pronti a fare il massimo per offrire una vita migliore a Serena e Pietro, entrambi molto legati a Conti.

Puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 5 novembre su Rai 1

La gara ciclistica che vede come caposquadra Don Saverio da una parte e Armando dall'altra ha conseguenze inaspettate. Sembra che il destino voglia punire il voltafaccia di Rocco. Il giovane non ha ascoltato i consigli di Agnese e si è schierato con Armando, preferendolo a Don Saverio. Rocco si infortunerà e così non potrà gareggiare in alcuna scuderia.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, Gabriella ha tutte le intenzioni di continuare a stupire la clientela con le sue creazioni, anche a discapito delle amicizie.

La richiesta particolare di Gabriella

Nella puntata di giovedì 5 novembre de Il Paradiso delle Signore, Vittorio riceverà la visita di Gabriella, pronta a metterlo in difficoltà con una strana richiesta,

La stilista chiederà a Conti il benestare per la realizzazione di bozzetti di abiti in esclusiva per la Gramini, la rivale acerrima di Adelaide e ora vice-presidentessa del Circolo.

Vittorio acconsentirà con grande stupore generale.

Guai al Paradiso delle Signore

Stefania è arrivata a Milano con idee ben chiare, Oltre a volersi inserire nel mondo della moda, ha intenzione di arrivare anche al cuore di Federico. Dopo essere stata assunta in prova come Venere, ora è intenzionata a far capitolare il giovane Cattaneo, aiutata anche da Irene.

Nella puntata in prima Tv assoluta de Il Paradiso delle Signore in programma per giovedì 5 novembre, Stefania riuscirà a concludere una vendita importante. La giovane sarà al settimo cielo, certa che Clelia la promuova a Venere.

Peccato che una cliente, poco dopo, tornerà al grande magazzino dicendo di essere stata derubata.

Mai sino a ora Il Paradiso delle Signore era stato al centro di un simile episodio. Vittorio e Luciano si allarmeranno e inizieranno subito a indagare su quanto accaduto. Si ricorda che tutte le puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore possono essere riviste in replica accedendo al portale RaiPlay.