Il Paradiso delle signore dopo l'happy ending della quarta stagione con l'uscita di scena di Nicoletta e Riccardo, ripartirà con una nuova stagione ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 12 al 16 ottobre, rivelano che la contessa Adelaide a sorpresa accetterà di diventare modella per la campagna pubblicitaria del Paradiso.

Nel frattempo, Luciano deciderà di lasciare Silvia e rifarsi una vita al fianco di Clelia mentre Federico sarà molto preso dal lavoro. Intanto, Cosimo e Gabriella avranno dei problemi con la festa di fidanzamento a causa delle differenze di vedute tra le rispettive famiglie e Roberta si ritroverà a dover frenare l'impeto passionale di Marcello.

Infine, Umberto annuncerà che si è ripreso la banca Guarnieri.

Trame dal 12 al 16 ottobre: Luciano decide di lasciare Silvia

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 ottobre, rivelano che Luciano sarà molto in ansia per la nuova collezione che dovrà essere pronta per il rientro di Vittorio da New York. Il ragioniere non sarà l'unica a provare questo sentimento, anche Gabriella non starà più nella pelle per la festa di fidanzamento con Cosimo. Nel frattempo, Adelaide non riuscirà ad essere calma a causa delle imminenti votazioni per il rinnovo del ruolo di presidentessa del Circolo anche perché avrà gli occhi di tutti addosso per la separazione da Ravasi. Tuttavia, avrà dalla sua parte il cognato Umberto, il quale cercherà di tranquillizzarla e le consiglierà di farsi scrivere il discorso per la rielezione da Federico.

La Contessa raccoglierà il consiglio del cognato e darà l'incarico al Cattaneo, ma le cose per lei non si metteranno per nulla bene visto che la rivale non le farà sconti. Più tardi, Gabriella sarà concentrata soltanto sulla sua festa di fidanzamento con Cosimo e all'arrivo dei genitori a Milano.

La ragazza, dopo cena, li accompagnerà alla pensione dove alloggiano.

Intanto, Vittorio e Marta torneranno da New York e quest'ultima parlerà con grande entusiasmo della città americana.

Poco dopo, Luciano prenderà una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita e quella di Clelia e lo dirà a Silvia dandole un grande dolore visto che lei sperava di poter salvare ancora il loro matrimonio.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 16 ottobre: Adelaide accetta di diventare testimonial

Gli spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 16 ottobre, ci dicono che Vittorio capirà che il futuro di sua moglie Marta potrebbe essere a New York e non avrà nessuna intenzione di frenarla. Nel frattempo, Luciano comunicherà anche a Federico che ha deciso di andare via di casa ed il ragazzo sembrerà rasserenato dalla scelta del genitore. Inoltre in questo periodo sarà molto impegnato con il lavoro visto che si dividerà tra il discorso per Adelaide e i progetti di Marta al Paradiso tra i quali figura la ricerca di una testimonial per la nuova collezione.

Nel frattempo, i genitori di Gabriella conosceranno la famiglia di Cosimo, ma le cose non andranno affatto bene a causa di alcune incomprensioni sorte tra loro per le differenze sociali e ciò sembrerà mettere a rischio la festa di fidanzamento dei due giovani.

Poco dopo, Laura rimasta senza un tetto sulla testa chiederà a Roberta e Gabriella se possono affittarle una stanza della loro casetta. Intanto, Adelaide si scontrerà con Fiorenza, la sua rivale per il ruolo di presidentessa del Circolo. Poco dopo, la contessa accetterà la proposta di Marta, Federico e Vittorio e diventerà testimonial del Paradiso.

Il Paradiso delle signore: Umberto si riprende la Banca Guarnieri

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore vedremo Marcello preparare una serata romantica per Roberta, ma l'epilogo non sarà dei migliori visto che la giovane si ritroverà a dover fermare l'impeto passionale del bel barista. Il mattino seguente la Pellegrini racconterà all'amica Gabriella ciò che è successo durante la serata con Roberta mentre lei le parlerà dei problemi che sta avendo con Cosimo.

Nel frattempo, Umberto avrà una ripresa dal punto di vista economico ed annuncerà alla famiglia di essere riuscito a recuperare la Banca Guarnieri. Poco dopo, al 'Paradiso' saranno tutti in grande agitazione per il servizio fotografico di Adelaide, la quale diventerà "modella" per la campagna pubblicitaria atta a lanciare la nuova collezione del grande magazzino. Più tardi, sia Gabriella sia Roberta riusciranno a chiarirsi con i rispettivi pretendenti.