A partire da lunedì 12 ottobre comincerà la quinta stagione de Il Paradiso delle signore. La soap opera ripartirà dopo un salto temporale di quattro mesi, durante i quali saranno accaduti diversi episodi interessanti. Tra questi c'è, sicuramente, la partenza di Riccardo e Nicoletta, i quali voleranno a Parigi per amarsi in totale libertà.

Cosimo e Gabriella, invece, ufficializzeranno il loro fidanzamento. I due saranno impegnati nell'organizzazione della festa per formalizzare l'incontro tra le due famiglie. Tale evento, però, verrà rovinato da diversi dissapori che si verificheranno a causa della diversa estrazione sociale dei due promessi sposi.

Adelaide, invece, diventerà testimonial della nuova collezione del grande magazzino.

Adelaide diventa testimonial del Paradiso delle signore

La quinta stagione del Paradiso delle signore si aprirà con una grande assenza, quella di Riccardo e Nicoletta. Marta e Vittorio ritornano dalla loro luna di miele posticipata e la prima mostrerà grande entusiasmo per i ritmi di vita di New York. Luciano, invece, sarà in apprensione per la nuova collezione de Il Paradiso. A Marta verrà assegnato l'incarico di trovare una testimonial per il lancio e la ricerca sarà alquanto ardua. Alla fine, Marta, Federico e Vittorio riusciranno a convincere Adelaide a prestare il suo volto per rappresentare la nuova collezione.

Anticipazioni quinta stagione: imprevisti per Cosimo e Gabriella

Cosimo e Gabriella, invece, saranno in ansia per la loro festa di fidanzamento in cui si conosceranno le due famiglie. L'evento verrà turbato da diversi imprevisti che si verificheranno a causa delle eccessive divergenze tra i due nuclei familiari.

La contessa, intanto, oltre che prestare il suo volto per la nuova collezione, si troverà a scontrarsi con Fiorenza, la sua rivale per la presidenza del Circolo. Il ragioniere Cattaneo, dal canto suo, comunicherà alla sua famiglia di aver preso una importante decisione sul suo futuro e su quello di tutta la famiglia.

Luciano dirà di avere intenzione di andare via di casa e Federico sembrerà alquanto tranquillo in merito alla decisione presa da suo padre.

Problemi tra Marcello e Roberta

A Il Paradiso delle signore, intanto, ci sarà grande fermento per il servizio fotografico che dovrà essere fatto ad Adelaide. Marcello deciderà di organizzare una cenetta tranquilla e romantica con Roberta, ma la serata verrò rovinata dall'impeto passionale del ragazzo. L'epilogo del loro incontro non sarà dei migliori e la fanciulla non potrà fare a meno di sfogarsi con la sua amica Gabriella su quanto accaduto. Laura, invece, rimarrà senza casa e chiederà alle sue amiche se le possono affittare una stanza.