Francesca Del Fa, l'attrice che interpreta Irene Cipriani nella serie Tv de Il Paradiso delle Signore, ha rilasciato un'intervista per Tv Serial, nella quale ha svelato qualche piccola anticipazione delle prossime puntate. "Irene sarà una dispensatrice di consigli sugli uomini e darà una mano a una certa persona in questo ambito", ha svelato l'attrice, senza specificare però quale sarebbe questa 'persona'.

Il Paradiso delle Signore: il rapporto tra Irene e Dora

Nel corso dell'intervista, Francesca Del Fa ha asserito che ci sarà sempre un rapporto "amore e odio" tra Dora e il suo personaggio. Dora Vianello, una Venere del Paradiso dal carattere buono, solidale e semplice nel suo rapporto con Irene sa essere anche ironica, nel senso che adora provocarla e farle dei dispetti, come anche Irene fa con lei: è una cosa reciproca.

Ma alla fine, Irene e Dora sono molto amiche e in tutti i loro battibecchi c'è anche un pizzico di tenerezza. Ed è così anche sul set, infatti Maria Vittoria Cozzella alias Dora Vianello, tempo fa aveva raccontato in un'intervista per Tv Soap che lei e la Del Fa, insieme si divertono molto e "tante cose che vanno in onda" se le inventano sul momento, perché c'è "talmente tanto feeling" da farle venire in mente cose non previste.

Secondo le Anticipazioni Tv rivelate da Francesca Del Fa, le due Veneri avranno un altro dei loro battibecchi, ma l'attrice ha anche specificato: "Irene è sempre con Dora, chissà perché".

Come è stato il ritorno sul set di Francesca Del Fa

"Sicuramente l'impatto è stato forte", ha dichiarato l'attrice in merito al primo giorno in cui sono ricominciate le registrazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore dopo il lockdown da coronavirus.

Francesca Del Fa sostiene infatti di essersi ritrovata in un ambiente di lavoro totalmente rinnovato per via delle misure di prevenzione anticontagio. "È stato difficile", ha ammesso, aggiungendo però che era felice di rivedere i suoi colleghi. D'altro canto le norme di sicurezza sul set non hanno influito sulla storia del personaggio da lei interpretato e l'attrice ne ha rivelato il motivo: "Io riesco sempre a ficcare il naso anche con le dovute distanze".

Del resto è risaputo che la Venere bionda, dal carattere un po' "acidino", in fondo nasconde un indole buona ed altruista. Sentimentalmente molto esigente, Irene Cipriani aiuterà anche uno dei personaggi del Paradiso nel risolvere delle questioni amorose. Stando alle anticipazioni, con questa frase, Francesca Del Fa si riferisce probabilmente alla giovane aspirante Venere Stefania Colombo, interpretata da Grace Ambrose.

La new entry riuscirà a conquistare il tanto ambito Federico Cattaneo con l'aiuto di Irene?