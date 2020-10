A partire da lunedì 12 ottobre su Rai Uno comincerà la 5^ stagione della soap opera Il Paradiso delle signore, che sarà caratterizzata da un salto temporale di quattro mesi. Le anticipazioni rivelano che Agnese Amato (Antonella Attili), dopo aver rimesso piede in città in compagnia della giovane Maria Puglisi (Chiara Russo), rinnoverà il suo amore al capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), invece, farà fatica a nascondere la sua tensione. La contessa desidererà diventare la nuova presidente del circolo, pur essendo sulla bocca di tutti per la recente rottura con il neo marito Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Il Paradiso delle signore, trama del 12 ottobre: di Sant’Erasmo vuole diventare la presidentessa del circolo

Il 12 ottobre inizierà il daily 3 della fiction del piccolo schermo e l’appuntamento sarà come sempre alle 15:55. Dagli spoiler si viene a conoscenza che nella prima puntata del nuovo ciclo, Luciano (Giorgio Lupano) non riuscirà a stare tranquillo poiché sarà in procinto di far arrivare la nuova collezione al paradiso. Soprattutto il ragioniere Cattaneo dovrà portare al termine l’importante incarico in fretta, perché Vittorio (Alessandro Tersigni), quando tornerà a Milano, dovrà vedere esposti i nuovi capi nelle vetrine del suo negozio. Il direttore Conti, intanto, si troverà ancora in viaggio di nozze a New York con la moglie Marta (Gloria Radulescu).

Gabriella (Ilaria Rossi) sarà abbastanza ansiosa per il fatto che dovrà organizzare la sua festa di fidanzamento con Cosimo (Alessandro Cosentini).

Neanche Adelaide sarà serena, poiché si avvicineranno le votazioni per rinnovare un titolo da lei tanto desiderato. In particolare la cognata di Umberto (Roberto Farnesi) vorrà essere eletta la nuova presidentessa del circolo: l’attenzione sarà tutta concentrata sulla contessa dopo la fine del suo matrimonio con Achille.

Umberto rassicura Adelaide, Agnese ancora innamorata di Armando

Nel contempo Guarnieri non perderà tempo per cercare di tranquillizzare di Sant’Erasmo, convincendola a chiedere a Federico (Alessandro Fella) di scrivere per lei un discorso adatto per realizzare uno dei suoi sogni. Successivamente Maria e Agnese faranno ritorno dalla Sicilia: quest’ultima verrà accolta a braccia aperte da Salvatore (Emanuel Caserio) e Rocco (Giancarlo Commare).

Inoltre la signora Amato dimostrerà che i suoi sentimenti per Armando non sono cambiati nonostante la distanza, visto che gli ribadirà il suo amore. Infine, mancherà poco per rivedere nel capoluogo lombardo Vittorio e Marta.