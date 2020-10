Aumenta l’attesa da parte dei telespettatori per sapere cosa succederà nelle prossime trame della famosa soap opera pomeridiana di Rai Uno, intitolata Il Paradiso delle Signore e con ascolti in continua crescita. Dagli spoiler della puntata in programmazione il 5 novembre 2020, si evince che Rocco Amato (Giancarlo Commare) dopo aver deciso di partecipare ad una gara ciclistica, per la felicità della zia Agnese (Antonella Attili) non potrà più gareggiare. Il giovane magazziniere siciliano non avrà altra scelta oltre a quella di rimanere a riposo, a causa di un incidente che avrà durante le prove.

Anche la new entry Stefania Colombo (Grace Ambrose) farà i conti con uno spiacevole imprevisto. La fanciulla mentre lavorerà al negozio in prova per dimostrare le sue capacità alla storica capo commessa Clelia Galligaris (Enrica Pintore), verrà accusata da una cliente che farà sapere a tutti i presenti di essere stata derubata.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni episodio del 5/11: Agnese furiosa con Rocco, Gabriella deve realizzare degli abiti per Gramini

Nel 19esimo episodio della serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Aurora TV e che i fan avranno modo di seguire giovedì 5 novembre 2020 a partire dalle ore 15:55, la scelta di Rocco purtroppo non sarà quella che sua zia Agnese si aspettava.

Quest’ultima non reagirà per niente bene infatti quando il giovane siciliano deciderà di far parte della squadra di Armando (Pietro Genuardi), voltando quindi le spalle a Don Saverio (Gianni Ferreri). Nonostante ciò il capo magazziniere non potrà contare sulla collaborazione del cugino di Salvatore, poiché si infortunerà nel bel mezzo di un allenamento.

Intanto Gabriella (Ilaria Rossi) chiederà al direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) un permesso per poter eseguire un incarico importante. In particolare la coinquilina di Roberta dovrà realizzare degli abiti per la vicepresidentessa del circolo Fiorenza Gramini: la risposta che Conti darà alla talentuosa stilista del grande magazzino sarà del tutto inaspettata.

La nuova collezione creata dalla stilista Rossi spopola, una cliente punta il dito contro Stefania

Nel contempo la nuova collezione del paradiso creata proprio da Rossi spopolerà. Successivamente Stefania inizierà ad avere delle soddisfazioni per la sua prima vendita.

La giovane parente di Ernesta (Pia Engleberth) però rischierà di non essere assunta nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo: a compromettere la carriera dell’aspirante venere sarà una cliente che tornerà al paradiso e sosterrà che la nuova commessa le ha sottratto del denaro durante il suo acquisto.