Il 21 ottobre andrà in onda l'ottava puntata de Il Paradiso delle signore 5 e uno dei protagonisti sarà Luciano Cattaneo, alle prese con un intoppo che manderà all'aria i suoi progetti. Le anticipazioni di mercoledì parlano di una situazione particolare per il ragioniere: dovrà recitare per far credere alla zia Ernesta di non avere nessun problema familiare. Silvia accompagnerà Stefania al Paradiso e la ragazza resterà estasiata, mentre Marta si accingerà a salutare tutti per la sua partenza. Infine, Laura sarà messa da parte per una decisione importante in caffetteria e si infurierà con i suoi soci.

Al Paradiso delle signore, mercoledì 21 ottobre Stefania apprezzerà la collezione di Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì, 21 ottobre, raccontano che a casa Cattaneo si respirerà un'aria di serenità. L'armonia che regnerà tra Silvia e Luciano, però, sarà solo una farsa, creata per la zia Ernesta e Stefania. Il ragioniere reciterà la parte del marito perfetto per non far capire alle sue ospiti che lui e Silvia hanno dei problemi ormai irrisolvibili e il loro matrimonio è finito. Nel frattempo, la signora Cattaneo accompagnerà Stefania al Paradiso delle signore. Quando la ragazza metterà piede al grande magazzino sarà entusiasta di quel luogo. I modelli della nuova collezione, ideati da Gabriella, colpiranno molto la signorina Colombo, da sempre molto appassionata di moda.

Luciano fingerà di andare d'accordo con Silvia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 ottobre rivelano che nella puntata di mercoledì ci saranno dissapori tra Laura e i suoi soci. Salvatore infatti prenderà l'iniziativa di verificare la disponibilità del circolo come possibile cliente per i loro dolci.

L'idea, in precedenza, era stata di Laura che non sarà nemmeno consultata. Questo comportamento di Salvatore farà andare su tutte le furie la ragazza che si sfogherà con Roberta, raccontandole la sua delusione.

Nel frattempo, per Marta non sarà un momento facile. La donna dovrà partire dagli Stati Uniti e, sebbene sia la coronazione di un suo sogno lavorativo, sarà inevitabile non farsi prendere dalla nostalgia.

La signora Conti sarà molto dispiaciuta di lasciare Vittorio per alcuni mesi, ma l'uomo saprà già come consolarla. Il dottor Conti, infatti, non si smentirà nemmeno questa volta e preparerà per sua moglie una sorpresa indimenticabile.

La soap Il Paradiso delle signore viene trasmessa tutti i pomeriggi su Rai 1, tranne il sabato e la domenica. L'appuntamento con i telespettatori è per le 15:55, ma su Raiplay è possibile guardare tutti gli episodi delle stagioni andate in onda fino ad oggi.