Prosegue su Rai 1 la programmazione settimanale della soap tv italiana "Il Paradiso delle Signore". Secondo le anticipazioni televisive degli episodi che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, Marta dovrà partire a New York per lavoro e per lei sarà difficile separarsi dai suoi affetti più cari per qualche mese. Inoltre Vittorio apprenderà da Beatrice della morte di suo fratello, mentre Cosimo e Gabriella potranno festeggiare il proprio fidanzamento insieme alle rispettive famiglie.

Cosimo e Gabriella possono festeggiare il proprio fidanzamento

Nella puntata di "Il Paradiso delle Signore" in onda lunedì 19 ottobre, Marta avrà una proposta di lavoro da New York, ma nonostante Vittorio e Adelaide la spronino ad accettare, lei deciderà di rifiutarla.

Intanto Silvia, con la scusa che presto farà visita la zia Ernesta, confiderà sul fatto che il marito resti ancora in casa, ma Luciano si mostrerà irremovibile sulla scelta presa di andarsene. In tutto questo le famiglie Rossi e Bergamini avranno fatto pace e pertanto si terrà il fidanzamento tra Cosimo e Gabriella, mentre in caffetteria gli affari andranno benissimo grazie all'intuizione di Laura di mettere in vendita anche il gelato, peraltro la "Venere" chiederà a Salvatore e Marcello di entrare in affari con loro.

Nell'episodio di martedì 20 ottobre, Marta dirà alla zia che il marito le ha fatto la sorpresa di acquistarle il biglietto per New York e che quindi per qualche periodo di tempo andrà a vivere in America per lavoro.

Nel frattempo a casa Cattaneo giungerà la zia Ernesta e insieme a lei ci sarà pure Stefania Colombo, da tempo innamorata di Federico e con la passione per la moda. Mentre Luciano rimarrà in casa e rimanderà il trasloco su consiglio di Clelia e del figlio, per Laura le cose volgeranno al meglio in quanto andrà a vivere con Gabriella e Roberta, inoltre entrerà in società con Salvatore e Marcello.

Salvatore litiga con Roberta per lavoro

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 21 ottobre, per Marta arriverà il momento di partire e non sarà facile stare lontano dal marito alcuni mesi. Intanto Luciano farà di tutto per essere felice con Silvia agli occhi di Ernesta e di Stefania, con quest'ultima che resterà affascinata dal mondo del "Paradiso", in quanto rimarrà stupita dai modelli della nuova collezione ideati da Gabriella.

Salvatore tenterà di vedere se il Circolo potrà essere interessato alla fornitura di pasticceria, senza però parlarne con Laura, la quale sfogherà la sua delusione con Roberta [VIDEO]. Inoltre sarà l'ultima notte di Marta a Milano e il marito per l'occasione le preparerà un sorpresa.

Nella puntata di giovedì 22 ottobre, Armando sceglierà di non portare più la fede nuziale per amore di Agnese, ma questo gesto non passerà inosservato. Nel frattempo mentre Salvatore tenterà di rimediare con Laura e spererà nel suo perdono, per Marta arriverà il momento di salutare tutti i suoi affetti più cari.

Adelaide vuole essere eletta presidente del Circolo

Secondo le trame di venerdì 23 ottobre, in sartoria tutto sarà pronto per la presentazione della nuova collezione.

Intanto la zia Ernesta rivelerà di aver perso la casa e di dover restare dai Cattaneo un altro po' di tempo, mentre Adelaide ha un piano per essere eletta presidente del Circolo, un ruolo a cui non vorrà rinunciare. Infine a casa di Vittorio giungerà Beatrice Conti e gli annuncerà una triste notizia: suo fratello Edoardo è morto a seguito di un incidente stradale.