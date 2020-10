La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è partita con molte emozioni, e le anticipazioni per la seconda settimana annunciano nuovi colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 19 al 23 ottobre Marta andrà a vivere in America per un po' di tempo. Luciano rimanderà il trasloco, mentre Laura diventerà socia della caffetteria. Infine, per Vittorio ci sarà una visita inaspettata: sua cognata avrà per lui una brutta notizia.

Marta si lascerà convincere e seguirà la sua carriera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 19 al 23 ottobre raccontano che ci saranno grossi cambiamenti per i protagonisti.

Luciano, dopo aver deciso di lasciare il tetto coniugale, sarà quasi ''costretto" a rimandare. Silvia, infatti, comunicherà a suo marito l'arrivo della zia Ernesta con la figlia del cugino, Stefania. I coniugi dovranno fingere che tra loro non sia successo niente di grave e Luciano si lascerà convincere da Clelia e Federico a restare nella casa di famiglia. La convivenza con sua moglie e la zia non sarà facile per il ragioniere e le cose peggioreranno quando Ernesta confiderà di essere stata sfrattata.

Per Marta sarà tempo di scegliere se partire per New York e dare la priorità alla sua carriera o restare a Milano con suo marito. La donna in ogni caso, deciderà di rifiutare la prestigiosa offerta della Sterling & Cooper, anche se andrà contro i consigli dei suoi cari.

Vittorio, d'accordo con Adelaide, regalerà un biglietto per l'America a Marta e la donna, quindi, non avrà più motivi per restare a Milano. La signora Conti lascerà la città per qualche mese, anche se salutare suo marito non sarà semplice per lei.

Laura sarà la nuova socia di Salvatore e Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 23 ottobre rivelano che Vittorio riceverà una visita inaspettata.

Alla sua porta, infatti, si presenterà la moglie di suo fratello e avrà per lui una tragica notizia. Le trame non anticipano di cosa si tratterà, ma per la quinta stagione era prevista l'entrata di un nuovo personaggio: Serena Conti. La bambina potrebbe far parte, quindi, di questa storyline. Intanto, tra Laura e i ragazzi della caffetteria ci sarà un diverbio a causa di una disattenzione.

Salvatore e Marcello decideranno di seguire il consiglio della ragazza, proponendosi al circolo come fornitori di dolci. I problemi sorgeranno quando i due si dimenticheranno di parlarne prima con Laura, l'ideatrice del progetto. Per farsi perdonare, i ragazzi decideranno di nominare la Venere come nuova socia della caffetteria. Infine, tra Armando e Agnese l'amore sembrerà ormai consolidato, tanto da far decidere all'uomo di togliersi la fede che lo legava alla defunta moglie.