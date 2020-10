La quinta stagione de Il paradiso delle signore prenderà il via lunedì 12 ottobre e la storyline subirà un salto temporale di ben quattro mesi. Un periodo servito ai personaggi per prendere delle decisioni abbastanza importanti e definitive. Se Luciano deciderà di lasciare casa, Adelaide riprenderà la vita di sempre a Milano, divisa tra la rielezione da presidentessa del Circolo e il suo nuovo ruolo da testimonial per il Paradiso.

Il paradiso delle signore, anticipazioni: Adelaide nuova testimonial del grande magazzino

Nelle puntate de Il paradiso delle signore dal 12 al 16 ottobre, Luciano non attraverserà proprio un bel periodo.

Infatti l'uomo comunicherà a Silvia e Federico una decisione molto importante: se ne andrà via di casa.

Vittorio, invece, proseguirà la sua luna di miele a New York con Marta. Rientrati al Paradiso, la signora Conti collaborerà con Federico per cercare una testimonial per la nuova collezione. Per il team del grande magazzino esiste una candidata ideale, ovvero Adelaide. La donna, sempre critica nei confronti del Paradiso, si farà convincere da Umberto e accetterà l'offerta. Affronterà il servizio fotografico, diventando modella per la nuova campagna pubblicitaria.

Adelaide, sempre "sotto i riflettori" a causa della fine del suo matrimonio fallito con Achille Ravasi, sarà anche impegnata con la nomina della nuova presidentessa del Circolo.

Sarà in uno stato di agitazione, per questo Umberto la tranquillizzerà e le dirà di farsi scrivere da Federico il discorso. La sua rivale nella corsa al titolo si chiama Fiorenza e tra le due non scorrerà buon sangue.

Agnese torna a Milano dalla Sicilia

Gabriella sarà impegnata con i preparativi per la sua festa di fidanzamento con Cosimo e per l'occasione i suoi genitori la raggiungeranno a Milano.

I signori Rossi avranno anche l'opportunità di conoscere i genitori di Cosimo, ma l'incontro con i futuri consuoceri sarà a dir poco disastroso, in quanto emergerà il divario sociale che intercorre tra le due famiglie. I ragazzi, però, non si arrenderanno e faranno di tutto affinché tutto vada per il meglio.

Roberta, invece, trascorrerà una serata molto romantica con Marcello, che verrà però rovinata dal ragazzo, a causa del suo fervore molto passionale. La giovane non esiterà a raccontare tutto alla sua amica Gabriella, che dal canto suo le confiderà tutte le vicissitudini che sta vivendo la sua storia con Cosimo. Il fatto accaduto tra Roberta e Marcello, però, non porterà gravi conseguenze, infatti ben presto la coppia riuscirà a chiarirsi.

Agnese ritornerà dalla Sicilia con Maria e le due verranno accolte con gioia da Rocco e Salvatore. I sentimenti della donna per Armando saranno sempre vivi, per questo motivo non perderà occasione per rinnovargli tutto il suo amore.