Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre su Canale 5 ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Marcela dirà a Mauricio di essere incinta. Nel mentre, quest'ultimo scoprirà del ritorno di donna Francisca e andrà a fargli visita, ma la donna non lo riceverà.

Marcela dirà a Mauricio di essere incinta

Nelle puntate di questa settimana Marcela confiderà a Mauricio di essere in dolce attesa. Il Godoy si congratulerà con la ragazza che però sarà disperata, mentre Carolina dirà a Pablo di considerarla come una sorella.

Invece, Alicia origlierà una conversazione tra i fratelli De Los Visos e fraintenderà le parole: infatti, la ragazza penserà che Adolfo e Thomas vorranno mandarla via dalla miniera. Poco dopo, Pablo si accorgerà che qualcuno lo starà seguendo.

Successivamente, donna Francisca scoprirà che suo marito l'ha cercata a Puente Viejo, però non avendola trovata e andato via senza dare notizie di sé. A quel punto, la Montenegro capirà che Isabel le sta mentendo. Tuttavia, Mauricio verrà sapere del ritorno della Montenegro e deciderà di andarla a trovare a la Habana, ma la donna non lo riceverà.

Godoy riceverà un rifiuto da Francisca

Dunque, Mauricio si arrabbierà non poco per questo rifiuto e non riuscirà a capire come mai Francisca non abbia voluto vederlo.

L'uomo non verrà consolato nemmeno dalla vicinanza di Marcela e Matias.

Successivamente, il consiglio municipale del paesino spagnolo si mobiliterà per l'arrivo di un nuovo medico, però Godoy non presenzierà all'incontro, in quanto sarà ancora troppo sconvolto dal rifiuto di Francisca.

Invece, Don Filiberto sarà molto sfuggente e avrà alcuni atteggiamenti che risulteranno alquanto strani.

L'uomo è strano a causa dell'ultimo progetto dei cugini Mirañar. Questi ultimi creeranno una nuova pasta dentifricia e il sacerdote quando la utilizzerà, avrà i denti colorati di azzurro

Marcela sarà gelosa di Alicia

Marcela sarà molto gelosa di Alicia e non riuscirà più a fidarsi di suo marito. Inoltre, Del molino non riuscirà a sopportare nemmeno il rapporto che starà nascendo tra Thomas e Urrutia.

Invece, Isabel sarà molto preoccupata per alcune questione economiche. Infatti, De Los visos chiederà a Don Ignacio Solozobal quale potrebbe essere la futura quota di Pablo se decidesse di riconoscerlo come suo figlio.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulla soap opera spagnola. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti de Il Segreto potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.