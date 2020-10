Un nuovo personaggio interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo già conosciuto dal pubblico italiano, nel popolare sceneggiato Il Segreto darà del filo da torcere ad Ignacio Solozabal. A mettere il bastone tra le ruote a quest’ultimo sarà Alberto Santos, un misterioso giornalista investigativo che vorrà avere un confronto con l’imprenditore. In realtà l’obiettivo del new entry sarà quello di far luce su una disgrazia accaduta qualche tempo fa, precisamente sul decesso di un dipendente della fabbrica di Bilbao.

La presenza del giornalista a Puente Viejo farà sentire a disagio anche Jesús Urrutia (Angel Hector Sanchez), poiché credeva che la questione fossa più che risolta e chiusa.

Il segreto, trame: arriva Alberto a Puente Viejo

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già seguito su Canale 5 si è potuto apprendere che Ignacio si è visto costretto a trasferirsi a Puente Viejo, dopo un incidente mortale avvenuto nella sua fabbrica di Bilbao. Inizialmente l’uomo d’affari era intenzionato a tornare a vivere con le figlie nella cittadina in cui risiedeva, dopodiché ha annullato il suo viaggio soprattutto per non fare un torto alla secondogenita Rosa. Quest’ultima più volte si è ribellata con il padre, per potersi vivere la sua storia d’amore con Adolfo de Los Visos. Solozabal ha rinunciato a partire anche per non affidare al cugino Ramon la gestione della sua azienda.

Dagli spoiler iberici si evince che presto Ignacio farà i conti con il suo passato, a causa di Alberto Santos, un giornalista che prima di giungere nel quartiere spagnolo contatterà Jesús Urrutia. Il nuovo arrivato dirà al marito di Encarnacion di voler parlare con Solozabal dell’incidente che si è verificato qualche anno prima a Bilbao.

Jesús Urrutia difende il proprio capo, Santos convinto della colpevolezza di Ignacio

Il padre di Alicia ovviamente prenderà subito le difese del proprio capo, ma ciò non servirà a far desistere Santos dal suo intento. Quest’ultimo infatti sottolineerà che si rifarà vivo in fabbrica per incontrare a tutti i costi Solozabal.

Intanto si capirà che Alberto non avrà soltanto un interesse giornalistico, infatti quando rimarrà da solo in ufficio in uno dei tanti articoli appesi sul muro non passerà inosservata la scritta ''assassino'' riferita a Ignacio. Scendendo nel dettaglio il new entry sarà convinto che l’operaio deceduto in passato sia morto a causa di Solozabal.

Con il passare dei giorni Santos farà capire che la sua presenza a Puente Viejo è collegata con quella di Maria Jesus (Lidia Navarro), la madre biologica di Pablo Centeno, il figlio illegittimo di Ignacio.