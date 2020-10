Dagli spoiler de Il Segreto delle puntate che occuperanno Canale 5 da domenica 11 a venerdì 16 ottobre si evince che Tiburcio e Dolores entreranno in crisi. Matias Castaneda e Alicia Urrutia invece saranno di nuovo vicini, grazie alla battaglia intrapresa per i diritti dei lavoratori.

Il segreto, spoiler al 16 ottobre: le indagini di Manuela, Marta ancora innamorata di Adolfo

Negli episodi in onda dall'11 al 16 ottobre Isabel esigerà di ricevere delle spiegazioni da Don Ignacio sulla quota di eredità che spetterebbe a Pablo qualora lui dovesse riconoscerlo come figlio. Intanto Tiburcio sempre più nervoso continuerà a non andare d’accordo con Dolores, nonostante farà di tutto per chiarire.

Nel contempo Marcela parecchio gelosa per aver sorpreso Tomas e Alicia insieme, farà fatica a nascondere il suo malumore al marito Matias. Successivamente i Solozabal inviteranno Adolfo a parlare con Pablo per non farlo sentire a disagio nella sua famiglia, invece ci sarà un riavvicinamento tra Marta e Rosa. Intanto oltre ai dipendenti della fabbrica di Ignacio, anche Urrutia sarà arrabbiato. Manuela farà delle indagini per scoprire come mai Solozabal e la marchesa Isabel si odiano, invece Marta pur essendosi riconciliata con la sorella si renderà conto di non aver smesso di amare Adolfo. Pablo non appena Ignacio farà sapere pubblicamente di essere suo padre, non vorrà allontanarsi per nessun motivo da Carolina.

Nel frattempo Matias si preoccuperà per il nonno Raimundo per non aver ricevuto nessuna sua notizia, invece il capitano Huertas farà sapere alle autorità del paese che anche a Puente Viejo potrebbe esserci presto una rivolta. Dolores e Tiburcio verranno interrotti da Hipolito e Onesimo, proprio quando saranno in procinto di avere un chiarimento.

I due cugini Miranar crederanno di aver scoperto che il vero meridiano zero passi per il quartiere iberico e non per Greenwich.

Tiburcio e Dolores ai ferri corti, Alicia confessa a Matias che Marcela l’ha tradito

Pablo e Carolina non perderanno la speranza di poter continuare ad amarsi, mentre Adolfo accoglierà il suo amico Juan Montalvo a La Habana.

In seguito Tomas confesserà ad Alicia di aver avuto una tresca con Marcela. Don Filiberto sarà terrorizzato quando apprenderà che in paese presto ci saranno delle proteste da parte dei manifestanti: per fortuna il prete farà un sospiro di sollievo dopo l’arrivo della guardia civile. Juan sin da subito punterà gli occhi su Marta, non appena Adolfo gli presenterà la fidanzata Rosa. Manuela dopo aver perso i sensi all'improvviso sembrerà riprendersi, ma Ignacio la inviterà nuovamente a riposarsi a causa di una vecchia malattia.

Damian, Matias e Alicia torneranno a unire le loro forze per difendere il sindacato: in tale circostanza quest’ultima e il marito di Marcela si riavvicineranno. Tiburcio e Dolores invece continueranno a essere ai ferri corti.

Mauricio per proteggere l’intero paese si rivolgerà a Marta: quest’ultima metterà a rischio la propria incolumità per far arrivare dei documenti della massima importanza al tenente Grijalbo. Isabel litigherà con il figlio Tomas, quando gli dirà di non voler vedere Alicia nell’ufficio della sua miniera. Adolfo invece presserà l’amico Juan con la convinzione che gli stia nascondendo qualcosa. Matias, Alicia e Damian si impossesseranno del ciclostile per stampare i manifesti del sindacato. La giovane Urrutia non appena lei e il padre di Camelia rimarranno da soli nella cantina, coglierà l’occasione al volo per fargli sapere che anche sua moglie l’ha tradito quando lui si trovava in carcere. Infine tutti gli abitanti cercheranno di far riconciliare Tiburcio e Dolores.