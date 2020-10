Dei nuovi colpi di scena movimenteranno le trame della soap opera iberica Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che i telespettatori vedranno diversi incendi a Puente Viejo. Uno metterà a rischio la vita della piccola Camelia (Maria Laguarda), che fortunatamente non morirà soffocata.

La bambina infatti non appena i suoi genitori Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) e Matias Castaneda (Ivan Montes) accorreranno in suo soccorso facendola visitare dal dottor Clemente, riuscirà a sopravvivere.

Il segreto, spoiler: Marcela ammette al marito di averlo tradito

Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Matias e Marcela saranno di nuovo in crisi. Il padre di Camelia, a causa della sua ex amante Alicia, sospetterà di poter essere stato tradito dalla moglie mentre si trovava in carcere. A questo punto il nipote di Raimundo farà delle indagini e capirà che è stato Tomas a gettarsi tra le braccia della sua amata, durante la sua assenza.

In realtà tutto avrà inizio quando Alicia, dopo essere stata assunta a lavorare nella miniera di Isabel come contabile, confesserà al fratello di Adolfo di aver avuto una tresca clandestina con Matias. Il secondogenito della marchesa uscirà allo scoperto, facendo sapere alla giovane Urrutia che lui e Marcela erano amanti prima del ritorno del marito della locandiera.

La figlia di Encarnacion, quindi, non ci penserà due volte ad avvisare Matias, dicendogli che sua moglie non si è comportata affatto bene nei suoi confronti. Castaneda dopo aver ripensato al momento in cui è tornato nel quartiere iberico, si ricorderà della vicinanza tra Tomas e Marcela. Quest'ultima, non appena suo marito esigerà di sapere se ha avuto dei rapporti intimi con il marchesino, non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere la sua infedeltà.

Matias affronta Tomas, Camelia priva di sensi per aver inalato il fumo durante un incendio

Matias su tutte le furie si presenterà a La Habana per affrontare il rivale in amore. Lo scontro tra il figlio di Emilia e Tomas per fortuna verrà interrotto da Juan Montalvo, un vecchio amico di Adolfo. Matias si rifiuterà di ascoltare le spiegazioni della moglie e le dirà che non avrebbe dovuto farlo sentire in colpa per il suo tradimento con Alicia, poiché anche lei non ha avuto un atteggiamento rispettoso.

Nel contempo degli incendi misteriosi a Puente Viejo desteranno parecchia preoccupazione negli abitanti. In uno di questi resterà coinvolta Camelia, che a causa del troppo fumo inalato farà fatica a riprendere conoscenza. Il brutto incidente però farà riavvicinare Matias e Marcela, che metteranno da parte le recenti incomprensioni per il bene della propria figlia. Infine i due coniugi tireranno un sospiro di sollievo quando il medico gli dirà che la loro bambina si riprenderà.