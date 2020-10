Io ti cercherò, la nuova appassionante fiction di Rai 1 partirà questa sera, 5 ottobre. Si tratta di una crime story che vedrà protagonista Alessandro Gassman nei panni di Valerio. L'uomo, dopo aver vissuto il dramma.della perdita del figlio, non crederà che il ragazzo abbia voluto togliersi la vita.

Nella prima puntata di Io ti cercherò, Ettore perde la vita e suo padre vuole fare chiarezza sulla sua scomparsa

Le anticipazioni della prima puntata di Io ti cercherò, raccontano che lunedì 5 ottobre, un ragazzo di 23 anni verrà trovato senza vita sulle rive del Tevere. Nel primo episodio intitolato "La via lattea", il padre del ragazzo, Valerio, sarà sconvolto dalla notizia, anche se non vedeva il figlio da anni.

Il benzinaio, ex poliziotto esiliato ad Anzio, potrà contare sulla sua ex collega Sara. La donna, con cui Valerio aveva avuto una storia d'amore clandestina, comincerà a notare dei particolari che non combaciano nella morte di Ettore. A quel punto, Valerio tornerà a Roma e inizierà ad indagare sulla scomparsa del figlio, alla ricerca della verità. Il sospetto di Sara sarà confermato anche da Martina, la fidanzata del giovane, che reputerà impossibile il gesto volontario.

Spoiler Io ti cercherò: Valerio non rinuncerà ad indagare sulla scomparsa del figlio

Il percorso di Valerio non sarà facile, perché l'uomo dovrà confrontarsi con la sua ex moglie Francesca che lo accuserà di aver sempre messo da parte suo figlio ed essere in gran parte responsabile di quanto accaduto.

Secondo le anticipazioni, nel secondo episodio di Io ti cercherò, dal titolo "La fiducia", le indagini andranno avanti. Valerio vorrà scoprire chi fosse di turno durante la notte della tragedia, ma anche qui troverà ostacoli. Il nuovo commissario capo, Tom, infatti, continuerà a considerare Valerio solo come un corrotto.

Facendosi aiutare da alcuni ex colleghi che ancora lo stimano, il padre di Ettore scoprirà che il foglio dei turni delle volanti è sbagliato e la telefonata al 112 è sparita. A quel punto, troppe cose sembreranno non combaciare con la pista del suicidio e Valerio deciderà di fermarsi nella capitale per fare chiarezza.

L'uomo chiederà aiuto a suo fratello Gianni per un appoggio e continuerà le indagini parallele. Si scoprirà che un paio di testimoni sono misteriosamente spariti, portati via da due agenti in borghese. La storia verrà raccontata da un punkabbestia che vive sull'argine del fiume. Valerio si sfogherà con Sara e proprio in quel momento arriverà un altro indizio a confermare la loro tesi. Martina porterà loro il computer che Ettore aveva nascosto. Sul dispositivo, si scoprirà che il ragazzo stava montando un video il giorno dopo il suo presunto gesto estremo.

La storia diventerà sempre più intricata e per scoprire come si evolverà bisognerà attendere le prossime puntate. La serie televisiva Io ti cercherò sarà trasmessa il lunedì sera in quattro puntate.