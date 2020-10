Sergio Assisi ha rilasciato un'intervista a Tele Sette, in cui ha parlato della sua esperienza di lavoro sul set de L'Allieva 3. Inoltre, l'attore campano ha lasciato intendere che la quarta stagione della serie televisiva di Rai 1 potrebbe non esserci. A detta del 48enne entrare in una fiction all'ultima stagione non è certamente il massimo.

Le dichiarazioni di Sergio Assisi

Sergio Assisi è arrivato nel cast nei panni di Giacomo Conforti, ovvero il fratello di Claudio Conforti. In un'intervista rilasciata a Tele Sette, il 48enne campano ha ammesso di avere accettato un ruolo nel cast della serie televisiva di Rai 1 con molto piacere: "L'Allieva è molto amata".

Poco dopo, l'attore ha aggiunto: "Entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo". Dalle dichiarazioni dell'attore si evince che la quarta stagione de L'Allieva al momento non è prevista.

Alla domanda se Giacomo Conforti prenderà il posto del fratello Claudio in futuro, il diretto interessato ha risposto con un secco "no". Sergio Assisi ha spiegato in modo ironico che il suo destino è quello di fare dei film secchi o di entrare alla fine di una serie: "Mai che prenda una linea fortunata da 20 anni". Il 48enne ha ammesso che spesso si prende in giro da solo per questa situazione: "Non sono l'uomo delle Serie TV". Per quanto riguarda i rapporti di lavoro con gli altri protagonisti de L'Allieva, l'attore ha dichiarato di essersi trovato molto bene con tutti.

Il personaggio di Giacomo Conforti

Di recente Sergio Assisi in un'intervista per Gente aveva fornito dei dettagli sul suo personaggio. Giacomo Conforti è il fratello maggiore di Claudio ed è tornato in Italia dopo 15 anni vissuti in Brasile ad occuparsi di bambini orfani. La differenza tra i due fratelli è notevole: Claudio è preciso mentre Giacomo è libero e fuori dagli schermi.

Senza fornire troppe anticipazioni, il 48enne campano ha dichiarato sui nuovi episodi: "Alice prova una simpatia spontanea per Giacomo ed i due diventeranno molto amici". A detta di Assisi, il rapporto instaurato tra Giacomo e Alice innervosisce Claudio e porterà dei malumori nella coppia. L'interprete di Giacomo Conforti ha confidato di non essere stato accolto con molto entusiasmo al suo arrivo in Italia.

Inoltre, tra lui e il personaggio interpretato da Lino Guanciale ci sarà un rapporto conflittuale.

Infine, Sergio Assisi ha parlato degli ottimi ascolti raggiunti dalla serie televisiva: "L'arrivo di Giacomo ha portato un impennata di ascolti, un caso?" Il 48enne si è definito il personaggio più simpatico della serie tv.