Nel cast de L'Allieva 3 è entrata Antonia Liskova, che interpreta il ruolo di Andrea Manes, la direttrice dell'Istituto di Medicina Legale. La donna, soprannominata 'La Suprema', è uno dei personaggi più interessanti della fiction di Rai 1 che ha come protagonisti principali Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi (il Dottor Claudio Conforti e la Dottoressa Alice Allevi). Antonia Liskova, in un'intervista a Radiocorriere Tv, ha raccontato alcuni dettagli in merito al personaggio che interpreta nella amata serie televisiva., quello di Andrea Manes, che considera pieno di fragilità e paure.

Antonia Liskova: 'Andrea Manes è un essere umano come tutti'

L'attrice slovacca ha svelato di amare moltissimo il ruolo di Andrea Manes, proprio per via del suo carattere forte e per le sue ambizioni. Andrea Manes è infatti una donna molto ambiziosa che ha trascurato la sua vita familiare ed i suoi affetti, per dedicarsi completamente alla sua carriera. La Liskova ha dichiarato che, puntata dopo puntata, le debolezze del suo personaggio sono venute a galla: si è infatti visto che la Suprema “indossa una maschera” e cioè quella di essere una donna forte e fredda. Non è però così. Dietro questa maschera “si nasconde un essere umano come tutti, con le sue fragilità e le sue paure”, ha dichiarato la sua interprete.

Infatti, proprio nelle ultime puntate che sono andate in onda, i fan de L'Allieva hanno visto La Suprema molto fragile e preoccupata: la donna ha iniziato una relazione segreta con il fratello di Claudio Conforti, Giacomo Conforti (Sergio Assisi), e farà di tutto affinché il suo uomo venga assolto dall'accusa di omicidio.

Non solo, si è infatti scoperto che Andrea Manes ha dato in adozione sua figlia per dedicarsi completamente alla carriera. Questi sono gli avvenimenti che permetteranno alla direttrice dell’Istituto di Medicina di farsi conoscere meglio e più in profondità dai suoi colleghi.

Antonia Liskova aveva già lavorato con Lino Guanciale

Antonia Liskova è una delle new entry nel cast de L'Allieva 3. L'attrice ha svelato di essere stata molto felice di aver fatto parte del cast della Serie TV. "Ho trovato - ha rivelato - dei compagni di lavoro straordinari, un concentrato di esseri umani molto carino, persone semplici, nessun divismo". L' attrice ha infatti affermato di essere entrata a far parte di un cast molto affiatato e di essere stata accolta da tutti i suoi colleghi con grande entusiasmo. Antonia Liskova ha dichiarato inoltre di avere una grande stima nei confronti della sua collega Alessandra Mastronardi, considerata una "grande sorpresa ed una persona speciale". Anche con il collega Lino Guanciale è stato interessante e facile lavorare, soprattutto perché i due attori avevano avuto già in passato l'opportunità di recitare insieme ne La Porta Rossa.

L'Allieva, che va in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1 (alle ore 21:30), registra un elevato numero di ascolti.