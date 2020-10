Cambia il palinsesto di Rai 1 di domenica 11 ottobre e salta la terza puntata de L'Allieva 3, la fortunatissima Serie TV con protagonisti Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Antonia Liskova. I fan che questa domenica si collegheranno sulla rete ammiraglia Rai per seguire i nuovi episodi della fiction che vede protagonisti Alice e Claudio dovranno fare i conti con un appuntamento calcistico che andrà ad occupare il prime time: l'incontro tra Polonia e Italia, che sarà trasmesso in diretta televisiva.

Cancellata la terza puntata de L'Allieva 3 di domenica 11 ottobre

Nel dettaglio, infatti, la programmazione di Rai 1 per questa domenica 11 ottobre prevede che a partire dalle 20:30 tornerà in campo la Nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini per l'incontro con la Polonia, valido per la competizione della Nations League 2020.

La messa in onda di Polonia-Italia farà saltare non solo la terza puntata de L'Allieva 3 ma anche l'appuntamento con il game show I Soliti Ignoti - Il ritorno condotto con grandissimo successo da Amadeus. Un cambio palinsesto che, tuttavia, sarà valido solo per questa settimana visto che a partire dalla prossima domenica, tutto tornerà nella norma.

Le anticipazioni della terza puntata de L'Allieva 3

L'appuntamento con la terza puntata della serie tv con Alessandra Mastronardi, infatti, è previsto per domenica 18 ottobre, come sempre a partire dalle 21:30 e i colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni sui prossimi episodi rivelano che la situazione tra Alice e Claudio continuerà ad essere molto tesa, sia per la presenza di Giacomo sia per i numerosi impegni di lavoro che la Suprema affiderà alla giovane Allevi.

E proprio nel momento in cui i due sembreranno tornare di nuovo in armonia e in pace con se stessi, arriverà una nuova batosta. La Manes, infatti, spezzerà l'idillio con una nuova richiesta di lavoro che terrà particolarmente impegnata la bella Alice. Riuscirà la coppia a vivere serenamente il loro amore?

Grande successo per le prime puntate de L'Allieva 3: la fiction batte Live - Non è la D'Urso

In attesa di vedere in onda questo terzo appuntamento con la fiction, in casa Rai si godono il successo delle prime due puntate de L'Allieva 3 che ha ottenuto dei risultati davvero molto importanti. Con una media di circa quattro milioni e mezzo di fedelissimi spettatori e uno share che ha superato la soglia del 20%, la serie ha conquistato la palma d'oro della sfida auditel del prime time.

Grazie a questi risultati d'ascolto, la serie con protagonisti Alice e Claudio ha battuto nettamente il programma Live - Non è la D'Urso che su Canale 5 si è fermato ad una media di appena 2 milioni di spettatori, registrando uno share che non è andato oltre la soglia del 12%.