L'Allieva torna in onda con due nuovi episodi di questa terza stagione domenica 1 novembre. La fortunata serie televisiva con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi, Sergio Assisi e Antonia Liskova andrà in onda con due nuove puntate della terza annata. In queste due puntate intitolate 'Due funerali e nessun matrimonio' e 'Parkour' si assiste al tentativo di Claudio di tenere distante Alice ma allo stesso tempo proteggerla.

L'Allieva 3, domenica 1 novembre: Claudio cerca di tenere lontana Alice ma anche proteggerla

Domenica 1 novembre dalle 21.25 torna su Rai 1 l'appuntamento con L'Allieva 3. Sono altri due episodi, il nono e il decimo, sui dodici previsti in questa stagione.

Nel primo dei due episodi intitolato Due funerali e nessun matrimonio Claudio Conforti (Lino Guanciale) cercherà di tenere a distanza Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) anche se allo stesso tempo cercherà di fare tutto il possibile per proteggerla. Le Anticipazioni Tv del primo episodio della serata raccontano che un play boy morirà mentre si trova al funerale di un'amica di nonna Amalia. La donna verrà coinvolta nelle indagini che prendono il via immediatamente per approfondire la scomparsa dell'uomo. Alice e Lara sono prese dai fatti e affidano Camilla a Cordelia. Qualcuno ha poi iscritto Paolone a un talent show di cucina. Intanto Alice cerca di dimostrare l'innocenza di Giacomo che nelle puntate precedenti andate in onda domenica 25 ottobre è stato arrestato perché ritenuto responsabile di un omicidio avvenuto al golf club.

Alice ha un'idea molto pericolosa per dimostrare l'innocenza del fratello di Claudio e decide di metterla in atto.

Allieva 3, nell'episodio Parkour Claudio non sa più che fare con Alice

Nel decimo episodio de l'Allieva 3, il secondo in programma domenica 1 novembre, il motivo portante della puntata sarà la confusione di Claudio Conforti.

Claudio non sa più che fare e quale comportamento tenere con Alice. Da una parte è ancora ferito per i comportamenti di lei e quindi vorrebbe tenerla a distanza in una situazione complessa come quella attuale con l'arresto del fratello Giacomo. Ma Claudio allo stesso tempo però non vuole che Alice corra dei rischi agendo in solitaria alla ricerca di prove che testimoniano l'innocenza di Giacomo.

In questo contesto avviene la morte di un giovane mentre faceva Parkour. E Alice deve occuparsi del caso. Nel frattempo avviene che Paolone prende la decisione di allontanarsi da Erika. La ragazza però sembra essere sul punto di rendersi conto di non essere del tutto indifferente a lui. Lara per indagare sul ragazzo deceduto mentre faceva Parkour chiede ad Alice la sua assistenza per la sua prima perizia.