Nella puntata di Pomeriggio 5 trasmessa martedì 6 ottobre su Canale 5, Barbara D'Urso ha avuto come ospite Denis Dosio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 sembra essersi fatto la sua idea su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Secondo il 19enne, i due gieffini si sarebbero accordati prima di entrare nella casa di Cinecittà in modo da essere i protagonisti del Reality Show.

Cosa pensa l'ex gieffino del duo Del Vesco-Morra

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5. I due attori sono entrati nella casa come ex fidanzati, ma qualche settimana dopo è venuto fuori che hanno avuto una relazione costruita a tavolino; Adua ha vissuto la stessa situazione anche con Gabriel Garko.

In questi giorni, fuori dalla casa di Cinecittà, non si fa altro che parlare di una presunta omosessualità dell'attore campano. Tutto è iniziato con una frase sussurrata all'orecchio di Dayane Mello dall'attrice siciliana.

Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Denis Dosio, il concorrente qualificato dal Grande Fratello Vip 5 per aver avuto un comportamento blasfemo, ha fornito la sua opinione sull'atteggiamento dei due ex coinquilini. A detta del 19enne, c'è un motivo per cui Adua e Massimiliano si stanno comportamento in questo modo: "Secondo me è tutta una cosa fatta apposta". Per l'influencer, se dici che un tuo ex è gay, poi sei costretta a dire che la relazione avuta in passato non è mai esistita.

Di conseguenza, settimana dopo settimana, i telespettatori vogliono scoprire la verità e si continua a parlare delle dinamiche dei due attori.

Per il 19enne, i due gieffini potrebbero essersi messi d'accordo prima di entrare nella casa più spiata d'Italia: "Mi viene da pensare che sia tutto premeditato".

Adua non avrebbe raccontato tutta la verità

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco ha deciso di vuotare il sacco sulla relazione con Massimiliano Morra. La gieffina, in confessionale, ha spiegato di avere vissuto molte favole nella sua vita, ma tutte di cartone. Nel corso della diretta, l'attrice di Messina ha chiesto scusa al suo ex fidanzato per avergli attribuito una presunta omosessualità.

Una volta terminato il chiarimento tra i due ex fidanzati, Alfonso Signorini ha fatto un plauso ai due "vipponi" per essere entrati al reality show con una maschera ed essersela tolta nel mezzo del loro percorso.

A quanto pare, però, Adua non sarebbe stata del tutto sincera. Durante una pausa pubblicitaria, Del Vesco ha sussurrato a Matilde Brandi: "Se potessi parlare smuoverei l'apocalisse, ma non posso perché c'è una lettera dietro". Affermazioni in merito alle quali Alfonso Signorini, una volta tornato in diretta, ha preferito non parlare, ma non è escluso che chieda spiegazioni alla diretta interessata nell'ottava puntata del GF.